"Мираторг" увеличил на 15% производство наггетсов за последние два года

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг" в период 2022-2024 годов увеличил производство наггетсов на 15%. Об этом сообщила директор по производству ООО "Мираторг-Запад" Анжелика Невоструева журналистам.

"Мы видим, что рынок наггетсов растет. Но мы – флагман их производства в стране, на нас равняются. За последние два года он (объем производства наггетсов на "Мираторге" - ИФ) вырос примерно на 15%. Во многом это связано с тем, что после ребрендинга сеть ресторанов "Вкусно и точка" восстановила интерес посетителей к этой продукции", - сказала Невоструева.

При этом производство наггетсов для "Вкусно и точка", под торговой маркой "Мираторг" и на экспорт в страны Востока и Азии идет с разной спецификой. В основном она относится к специальной глазировке и панировке, а мясо всегда используется одно и то же – фарш куриной грудки.

В свою очередь представители сети "Вкусно - и точка" отметили, что наггетсы являются самым популярным блюдом в категории снэков. В Калининграде завод "Мираторга" выпускает наггетсы 4 разных форм одинакового веса для обеспечения единого времени приготовления.

"После того, как рестораны "Вкусно и точка" приступили к работе, посетителям продано 261 млн порций наггетсов, а также 25 млн порций стрипсов и 20 млн порций куриных крылышек", - сообщили в пресс-службе сети.

В ресторанах разных городов России спрос на наггетсы сильно различается. Наиболее популярны они в таких городах, как Биробиджан, Великие Луки, Майкоп, Гатчина, Хабаровск, Северодвинск, Находка, Шахты, Бугульма. В Биробиджане наггетсы покупают на 65% больше, чем в среднем по стране. Для сравнения, в Москве популярность наггетсов в 2 раза ниже, чем в Биробиджане, отметили в пресс-службе "Вкусно - и точка".

Завод "Мираторг-Запад" (Калининград) неоднократно модернизировался и расширялся. В настоящее время его мощности рассчитаны на выпуск 121 тыс. тонн продукции в год. Ассортимент составляет свыше 200 наименований. По итогам 2024 года завод произведет 86 тыс. тонн замороженных полуфабрикатов и готовых блюд.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.