Объем нового банковского кредитования в Китае в сентябре вырос в 1,8 раза

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в сентябре увеличился до 1,59 трлн юаней по сравнению с 900 млрд юаней в предыдущем месяце, говорится в отчете Народного банка Китая.

Это минимальный показатель для сентября с 2018 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост до 1,9 трлн юаней, по данным Trading Economics.

Объем нового банковского кредитования в январе-сентябре составил 16,02 трлн юаней ($2,27 трлн).

Совокупный объем нового финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в прошлом месяце подскочил до 3,76 трлн юаней по сравнению с 3,03 трлн юаней в августе. Это самый высокий уровень за полгода.

Денежная масса M2 (наличные деньги и все вклады) повысилась на 6,8% в годовом выражении - до 309,48 трлн юаней.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец сентября был на 8,1% больше показателя годом ранее. Это самый незначительный прирост, по крайней мере, с 1998 года.