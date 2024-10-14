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ESG Альянс разработал единую анкету и методологию ESG-оценки поставщиков

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Национальный альянс по вопросам устойчивого развития разработал единую анкету и методологию ESG-оценки поставщиков, а также рекомендации по проведению такой оценки.

"Очень важно, что компаниям альянса, большинство из которых занимаются ESG-оценкой поставщиков не первый год, удалось договориться об общих подходах и зафиксировать их в единой анкете", - сказал генеральный директор альянса Андрей Шаронов в ходе презентации разработанных документов.

Теперь, по его словам, если компании альянса, имеющие в России десятки тысяч поставщиков, начнут, используя разработанную методику, практический процесс гармонизации собственных ESG-анкет в части формулировок вопросов и наименований показателей, это облегчит жизнь и снимет значительную нагрузку прежде всего с самих поставщиков, среди которых существенную долю составляют малые и средние предприятия. В первую очередь, сказал Шаронов, речь идет о 20-30 базовых показателях, которые собирают с поставщиков при оценке рисков абсолютно все крупные компании – это данные об охране труда и производственном травматизме, энергопотреблении, отходах, соблюдении норм комплаенса и антикоррупции.

Наличие у крупнейших корпораций и банков единой базовой анкеты поможет начинающим поставщикам, тем, кто еще не сталкивался с крупными заказчиками и их требованиями к ESG-оценке, также настроить систему сбора необходимой информации, считает Шаронов.

Единую анкету и методологию ESG-оценки поставщиков, а также методологические рекомендации по проведению такой оценки по заказу альянса разработала Kept. В ходе проекта было проанализировано более 15 анкет, используемых российскими и международными компаниями, методологии нефинансовых рейтингов, проведены консультации с экспертами, деловыми объединениями, Корпорацией МСП.

Методология оценки поставщиков является гибкой и включает три варианта анкет, применимых для компаний различного размера – в базовом варианте это 23 критерия, в анкете для лидеров рынка – 72 критерия. В методологию включена скоринговая модель, которая позволяет оценить поставщика в баллах и определить его итоговый рейтинг. Пошаговые рекомендации должны помочь компаниям, не имеющим опыта в ESG-оценке поставщиков, начать этот процесс с минимальными затруднениями, считают разработчики.

Показатели единой анкеты гармонизированы с показателями, публикуемыми на публичном сайте esg-disclosure, что должно упростить сбор данных.

Национальный ESG Альянс объединяет 22 крупные российские компании, которые являются лидерами устойчивого перехода в своих отраслях.

Национальный альянс ESG
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