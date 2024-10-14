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Nordwind в 2024 г. планирует увеличить пассажиропоток на 3%, до 1,6 млн человек

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Nordwind по итогам 2024 года планирует обслужить 1,6 млн пассажиров, сообщил коммерческий директор компании Антон Маттис в ходе международного авиационного и туристического форума Air travel Sochi в понедельник.

"Что касается наших планов, то в этом году мы планируем приблизиться к пассажиропотоку в 1,6 млн пассажиров, а может, нам удастся и перешагнуть эту планку. В то время как еще в 2021 году наш пассажиропоток составлял 840 тыс. человек", - отметил он.

Согласно представленной им презентации, в прошлом году авиакомпания обслужила 1,55 млн человек. Таким образом, в текущем году показатель увеличится на 3%. Из общего объема пассажиропотока доля туристов (билеты приобретены в рамках пакетных туров - ИФ) в 2024 году, по оценке компании, превысит 300 тыс. человек, увеличившись за год на 4,5%.

По словам Маттиса, одним из ключевых драйверов роста пассажиропотока в последние годы является увеличение доли круглогодичных рейсов.

Авиакомпания в этом году выполняет полеты по 27 направлениям, в том числе 23 направления - круглогодичные. Маттис подчеркнул, что еще в 2021 году число круглогодичных направлений составляло 13.

"В настоящее время мы являемся крупнейшим перевозчиком аэропорта Сочи по количеству перевезенных пассажиров, занимая долю более чем в 20%. (...) Мы сделали ставку именно на полеты в города-полумиллионники", - сказал Маттис.

Аэропортами базирования Nordwind являются московский "Шереметьево", аэропорты Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Махачкалы, Казани и Новокузнецка.

Nordwind
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