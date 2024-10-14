Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2770п по индексу МосБиржи

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник вырос вместе с внешними фондовыми площадками, хотя сдерживающим фактором для покупателей выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $77 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся выше 2770 пунктов во главе с бумагами металлургов, аутсайдерами выступили бумаги "Газпром нефти" (-6,7%) после отсечки на бирже дивидендов компании за I полугодие.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2773,36 пункта (+0,7%, утром индекс опускался до 2723,3 пункта), индекс РТС - 909,1 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 октября, составил 96,1021 руб. (+3,35 копейки).

Подорожали акции "НЛМК" (+3,7%), "АЛРОСА" (+2,9%), "ММК" (+2,9%), "Норникеля" (+2,4%), "РусГидро" (+2,3%), "ТКС Холдинг" (+2,3%), расписки OZON (+2,3%), бумаги "Аэрофлота" (+2%), "Северстали" (+1,8%), "Московской биржи" (+1,2%), "Интер РАО" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,7% "префы"), ВТБ (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), ОК "Русал" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), бумаги "МТС" (+0,2%), "Магнита" (+0,1%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-6,7%, до 652,2 рубля; выплаты - 51,96 рубля), "Татнефти" (-1,3%), "Газпрома" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. "Мы допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании", - сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин.

При этом ЦБ РФ по-прежнему рассчитывает на достижение цели по инфляции в 2025 году - 4-4,5%. "Мы добьемся этого в следующем году", - сообщил Заботкин в рамках заседания комитета по бюджету и налогам Госдумы.

Основными внешними рисками для среднесрочного социально-экономического прогноза РФ является замедление мировой экономики, внутренние риски связаны с рынком труда и жесткой ДКП, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в Госдуме на заседании комитета по бюджету и налогам, представляя макропрогноз. По его словам, "эти риски учтены в консервативном сценарии прогноза".

Министр также сообщил, что "инфляции после пика в начале июля начала замедляться". "Ожидаем, что тренд продолжится в 2025 году, в 2026 году показатель выйдет на целевой уровень Банка России (4,0% - ИФ)", - сказал Решетников.

Инфляция в РФ, по прогнозу Минэкономразвития, в 2024 году составит 7,3%, в 2025 году - 4,5%, в 2026 году - 4,0%.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи начал торги понедельника снижением, но во второй половине дня инициатива перешла к покупателям. Отчасти сказалась слабость рубля, но в большей степени настроение инвесторам подняла новость о том, что глава Минфина РФ Антон Силуанов выступил против дополнительного увеличения налога на прибыль для банков. Тяжеловесные акции Сбера продемонстрировали уверенный рост.

Мировые биржевые индексы также начали неделю в основном позитивно. При этом в Китае вышла слабая статистика по торговому балансу за сентябрь: экспорт оказался хуже прогнозов, что может говорить о слабом восстановлении торговли. ОПЕК в своем отчете снизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 году. Во вторник картину дополнит ежемесячный отчет МЭА, из статистики интерес представляет октябрьский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW, а в рамках стартовавшего сезона квартальных отчетностей в США свои результаты представят Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, J&J и другие.

Вероятнее всего, до заседания ЦБ РФ 25 октября по ключевой ставке активность покупателей будет пониженной, а индекс МосБиржи продолжит консолидироваться под отметкой 2800 пунктов. Прогноз на 15 октября - движение в коридоре 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ пытается отскочить вверх, но в целом движение происходит в боковике. Акции валютных экспортеров выглядели слабее, так как хватает факторов в пользу укрепления рубля: окончание срока действия лицензии США 12 октября, увеличение предложения валюты от ЦБ РФ в 25 раз по лимиту продажи, жесткие заявления от регулятора по поводу дальнейшей ДКП, а также сохраняющаяся высокая инфляция, отметил аналитик.

Эксперты "Риком-Траст" также обратили внимание на акции "Аэрофлота" (56 рублей), которые остаются в лидерах среди всех компонентов из базы расчета индекса с темпом роста порядка 60% с начала года. В этом процессе важную роль сыграли ключевые операционные показатели компании за III квартал, которые продемонстрировали рост.

По оценкам аналитиков, ожидается выход "Аэрофлота" на долгосрочный период получения чистой прибыли и возврат к выплате дивидендов. Кроме того, технически бумаги находятся в растущей формации, поэтому любое улучшение фона на рынке может стать триггером к дальнейшему подъему до 60-65 руб. за акцию.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в понедельник смог подрасти после утреннего снижения. В ЦБ РФ, тем временем, продолжают подчеркивать высокую вероятность дополнительного ужесточения монетарной политики и отсутствие значимых признаков замедления роста цен.

Акции "АЛРОСА" до четверга включительно торгуются с дивидендами за I полугодие в размере 2,49 руб. на бумагу (закрытие реестра 19 октября). В понедельник глава Минфина РФ выступил против дополнительного повышения налоговой нагрузки на банковскую прибыль, подчеркнув необходимость капитала для финансирования развития российской экономики, что поддержало настроения в банковском секторе, отметила аналитик.

Давление на нефтяные цены оказало отсутствие новостей о перебое поставок с Ближнего Востока, укрепление доллара, а также более слабые, чем ожидалось, данные по внешнеторговому балансу Китая за сентябрь. Ежемесячный отчет ОПЕК показал, что организация вновь снизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в текущем году.

На западных фондовых площадках в понедельник наблюдалась консолидация. Индекс МосБиржи в понедельник отскочил вверх от района поддержки 2720 пунктов и предпринял попытку вернуться к росту. У текущих уровней определяется судьба среднесрочного тренда в рублевом сегменте, и покупатели не спешат сдавать свои позиции, заключила Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, в Китае в ближайшем будущем будет введен в действие пакет дополнительных мер денежно-кредитной политики для поддержки экономического роста. Пакет включает повышение потолка госдолга в относительно широких масштабах, чтобы компенсировать накопившиеся долги местных правительств и оказать содействие в устранении долговых рисков, сообщает агентство "Синьхуа".

Для российского рынка акций фактором сдерживания подъема остается предстоящее 25 октября заседание ЦБ РФ, где ожидается очередное повышение ставки. Индекс МосБиржи протестировал уровень поддержки 2730 пунктов, но уже днем смог отыграть потери. При закрытии двух дней ниже этого уровня возможно снижение до уровня поддержки 2650 пунктов, считает Степанов.

Зарубежные фондовые рынки

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций на новостях из Китая (японские биржи закрыты в связи с празднованием Дня спорта, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,8%), подросли также Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавили 0,5-0,7%) и Штаты (индексы к 18:50 по Москве выросли на 0,3-0,6%).

В Китае в ближайшем будущем будет введен в действие пакет дополнительных мер денежно-кредитной политики для поддержки экономического роста, заявил министр финансов Лань Фоань на пресс-конференции в субботу.

Пакет включает повышение потолка госдолга в относительно широких масштабах, чтобы компенсировать накопившиеся долги местных правительств и оказать содействие в устранении долговых рисков, сообщает агентство "Синьхуа".

Это "самая сильная мера по облегчению долгового бремени, введенная за последние годы", сказал Лань Фоань. По его словам, этот шаг, "несомненно, является своевременной политической мерой".

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в сентябре выросли на 0,4% в годовом выражении, говорится в отчете статуправления. Аналитики в среднем предполагали повышение на 0,6%, как и в августе, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 2,8% в годовом выражении после снижения на 1,8% в августе. Дефляция в стране отмечается по итогам 24-го месяца подряд. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 2,5%.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены остаются под давлением продаж из-за скептицизма инвесторов относительно экономических стимулов в Китае.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $77,13 за баррель (-2,4% и -0,5% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $73,58 за баррель (-2,6% и -0,4% в пятницу).

По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,6%.

Минфин Китая анонсировал пакет дополнительных мер денежно-кредитной политики для поддержки экономического роста. При этом власти не обнародовали подробностей плана стимулирования экономики, тогда как многие инвесторы надеялись на то, что общий объем стимулов составит до 2 трлн юаней ($280 млрд), пишет MarketWatch. "Нефтяной рынок начал неделю на минорной ноте, поскольку на пресс-конференции в Китае не было озвучено конкретных мер поддержки слабого спроса на нефть в стране", - написали аналитики ING.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две, составив 481 единицу. Число газовых установок сократилось на одну, до 101.

Тем временем, в ежемесячном отчете ОПЕК прогноз роста мирового потребления нефти в 2024 году пересмотрен в сторону снижения на 106 тыс. баррелей в сутки - до 1,93 млн б/с, что означает потребление нефти в нынешнем году в объеме 104,14 млн б/с.

Аналитики ОПЕК снизили прогноз роста спроса и на 2025 год - еще на 100 тыс. б/с из-за стран, не входящих в ОЭСР, и теперь ожидают, что потребление нефти в следующем году вырастет на 1,64 млн б/с - до 105,78 млн б/с (в странах ОЭСР ожидается рост на 100 тыс. б/с, остальной рост придется на страны, не входящие в ОЭСР).

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки Qiwi (+17,8%), акции ПАО "Артген" (+9,4%), ПАО "Таттелеком" (+4,5%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (+4,1%), бумаги ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+3,4%), "Русснефти" (+3,4%), ПАО "Южуралникель" (+3%).

Банк "Санкт-Петербург" (+1,3% и +8,5% "префы") в январе-сентябре увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,6% в годовом выражении, до 40,5 млрд руб. Чистая прибыль банка по РСБУ в III квартале выросла в 1,6 раза к III кварталу 2023 года и составила 15,6 млрд рублей.

Снизились акции ПАО "Россети Кубань" (-3,9%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-2,7%), "АГ Кристалл" (-2,6%), "СПБ биржи" (-2,5%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,9 млрд рублей (из них 14,8 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,79 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 6,77 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").