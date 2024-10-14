Источник сообщил, что базу НДФЛ при замещении суверенных евробондов уточнят, распространив на них льготу долгосрочного владения

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - База для расчета НДФЛ при замещении суверенных евробондов РФ будет уточнена по аналогии с замещением корпоративных евробондов, чтобы процедура не имела налоговых последствий для держателей. Также они сохранят права на инвестиционный налоговый вычет при долгосрочном - от трех лет - владении ценной бумагой. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила на заседании в понедельник, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовкой документа.

По словам собеседника агентства, изменение отражено в подготовленном ко второму чтению пакете правительственных поправок в законопроект N727330-8. Он, в свою очередь, входит в бюджетный пакет.

Поправки предполагают, что в случае обмена суверенных валютных евробондов РФ на замещающие бумаги налоговая база по такой операции не определяется (изменения вносятся в статью НК РФ №214.1). При реализации (погашении) замещающих еврооблигаций РФ, полученных налогоплательщиком в результате такого обмена, в качестве расходов признаются документально подтвержденные расходы по приобретению замещаемых еврооблигаций Российской Федерации, которыми владел налогоплательщик до их обмена. Если эти расходы произведены в иностранной валюте, они пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату фактического получения доходов от реализации/погашения замещающих еврооблигаций РФ.

Положение будет применяться держателями евробондов РФ, если эти еврооблигации принадлежали им по состоянию на 1 марта 2022 года, то есть до введения жестких антироссийских санкций и пакета ограничительных ответных мер властей РФ.

Также поправки предусматривают, что сроком нахождения замещающих еврооблигаций РФ в собственности признается срок с даты приобретения налогоплательщиком или его КИКом евробондов РФ, которые впоследствии были обменяны на замещающие еврооблигации, до даты реализации замещающих бумаг. Это положение применяется, если замещаемые суверенные еврооблигации по состоянию на 1 марта 2022 года относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке. Изменения вносятся в статью 219.1 НК РФ, которая регулирует предоставление инвестиционных налоговых вычетов при долгосрочном владении.

Похожие проблемы Минфину уже приходилось решать при замещении корпоративных еврооблигаций из-за того, что инвесторы - физические лица столкнулись с начислением НДФЛ в связи с обменом еврооблигаций на замещающие облигации российских эмитентов. Обмен облигаций по общему правилу признается встречным договором купли-продажи, то есть инвестор, передавая "изначальные" еврооблигации эмитенту в оплату замещающих облигаций, совершает их продажу, а в связи с тем, что курс доллара вырос, сумма продажи еврооблигаций в рублях часто выше рублевой суммы приобретения. Таким образом, из-за разницы в курсе валюты могла формироваться налоговая база, хотя по сути физлицо просто продолжало владеть замещенной ценной бумагой.

В прошлом году в НК были внесены поправки, которые уточнили, что в случае обмена еврооблигаций на замещающие облигации российских организаций, в том числе через уступку прав на евробонды, налоговая база по такой операции не определяется. Кроме того, в срок владения замещающими облигациями был включен период с даты приобретения инвестором евробондов, которые в последствии были обменяны на российские локальные облигации, что позволило держателям замещающих бумаг российских компаний и банков сохранить льготу на долгосрочное владение.

Участники рынка в последнее время активно обсуждали проблему налоговых последствий замещения суверенных евробондов РФ. На проблемы, аналогичные тем, что возникли с замещениями копоратов, в частности, указывала Ассоциация владельцев облигаций (АВО).

Минфин 6 сентября сообщил о запуске процедуры замещения суверенных евробондов РФ. К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций РФ будут соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов. Акцепты оферт министерство планирует провести 5 декабря.