Рынок акций РФ превысил 2800п по индексу МосБиржи на ослаблении рубля

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник сохранил оптимистичный настрой на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, несмотря на дешевеющую нефть на новостях из Китая и Израиля (фьючерс на нефть Brent упал ниже $74 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил рубеж 2800 пунктов во главе с бумагами АФК "Система" (+3,8%), "Норникеля" (+3,6%) и "Аэрофлота" (+3%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2805,79 пункта (+1,2%), индекс РТС - 911,11 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 октября, составил 97,0121 руб. (+0,91 рубля).

Подорожали также акции "Мечела" (+3% и +3,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (+1,9%), "Газпрома" (+1,7%), "Магнита" (+1,6%), ОК "Русал" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,5% и +2,8% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), Сбербанка (+1,1% и +0,8% "префы"), "РусГидро" (+1,1%), "МТС" (+1%), расписки OZON (+0,7%), бумаги "Московской биржи" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "НЛМК" (+0,3%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-1%), "ММК" (-0,3%), "Роснефти" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов на фоне слабости рубля и недавних заявлений главы Минфина РФ Антона Силуанова, выступившего против дополнительного увеличения налога на прибыль для банков.

Цены на нефть Brent откатились ниже $74 за баррель за счет ряда причин. По данным источников западных СМИ, риски нанесения Израилем ударов по иранским нефтяным объектам снизились. Во-вторых, Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном отчете вслед за ОПЕК понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году. В-третьих, импорт нефти в Китай в сентябре сократился на 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем, пояснил эксперт.

Росстат в середине недели обнародует сентябрьский индекс цен производителей (PPI), X5 Group опубликует операционные показатели за III квартал, в США в рамках сезона квартальных отчетностей свои результаты в среду представят Morgan Stanley, Lam Research, U.S.Bancorp, Las Vegas Sands. Поздно вечером с речью выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

Приближение заседания ЦБ РФ, по итогам которого ожидается повышение ключевой ставки, может препятствовать развитию локального успеха на рынке акций РФ. Прогноз по индексу МосБиржи на 16 октября - 2725-2825 пунктов, считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Михаил Цагарели также полагает, что ключевым фактором, который продолжит оказывать влияние на российский рынок акций, остается опорное заседание Банка России 25 октября, где будет принято решение по ключевой ставке. В среду инвесторов ожидает публикация еженедельных данных по инфляции в РФ, которые будут важны для рыночных настроений. Индекс МосБиржи во вторник превысил 2800 пунктов, до максимумов сентября остается около 3%.

В лидеры роста вторника вошли акции "Сегежи Групп" (+19,5%), где на фоне сложностей с ценовой конъюнктурой, логистикой и большим уровнем долга ожидаются параметры докапитализации компании. Лучше рынка торговались "префы" "Сургутнефтегаза", поддерживаемые девальвацией рубля и потенциальной переоценкой валютной "кубышки" компании. Несмотря на снижение цен на металлы, выросли акции "Норникеля", где в качестве поддержки также выступает ослабление рубля.

Нефть подешевела на фоне известий, что Израиль воздержится от ударов по ядерным и нефтяным объектам Ирана, а также неопределенности с масштабами новых экономических стимулов в Китае. ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть на 100 тыс. б/с в 2024 и 2025 годах (до 1,9 млн б/с и 1,6 млн б/с соответственно). Также ОПЕК сообщила, что в сентябре снизила добычу на 600 тыс. б/с за счет Ливии и Нигерии. При этом МЭА снизило оценку спроса на 2024 и 2025 годы до 860 тыс. б/с и 950 тыс. б/с соответственно, отметил Цагарели.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рост рынка акций РФ с понедельника вызван поступлением на счета инвесторов средств, полученных от продажи нерезидентами замороженных активов - часть этих денег пошла на новые покупки акций. Сама по себе полученная отечественными инвесторами сумма невелика - всего 2,54 млрд руб. Но сейчас рынок очень "тонкий", и даже покупки на небольшие суммы могут спровоцировать движение, полагает он.

"Однако мы не уверены в продолжении роста рынка. Драйвер состоявшегося обмена уже отыгран, а полученных средств не хватит для формирования уверенного тренда", - считает эксперт.

ОПЕК опять понизила прогноз роста спроса на нефть в 2024 и 2025 годах (в этот раз примерно на 100 тыс. б/с), что является негативным сигналом, учитывая, что нефтяной картель стоит на "бычьих" позициях. В итоге нефть ощутимо упала и во вторник продолжает снижение - пробитие фьючерсом на Brent области поддержки $75-76 за баррель открывает дорогу на снижение к $71 за баррель, полагает Антонов.

Заявление зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина о том, что "экстраординарные шаги для сохранения ценовой стабильности и общей макроэкономической устойчивости" могут не потребоваться, оставляет надежду, что Банк России не загонит ключевую ставку далеко за 20% и начнет ее снижать во втором квартале следующего года. Однако пока ожидания повышения ставки ЦБ РФ по-прежнему не дадут рынку акций расти, считает эксперт компании "Алор брокер".

Зарубежные фондовые рынки

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - также на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 2,5%, гонконгский Hang Seng потерял 3,7%), просели Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 снизились на 0,1-2,3%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,4-1,1% во главе с Nasdaq).

Давление на китайские индексы и мировые рынки в целом продолжает оказывать отсутствие определенности в отношении новых стимулов со стороны Пекина. Минфин КНР на минувших выходных анонсировал пакет дополнительных мер поддержки экономического роста, включая повышение потолка госдолга в относительно широких масштабах. При этом власти не обнародовали подробностей плана стимулирования экономики, тогда как многие инвесторы надеялись на то, что общий объем стимулов составит до 2 трлн юаней ($280 млрд), пишет MarketWatch.

Нефть

На нефтяном рынке во вторник цены упали на фоне сигналов смягчения напряженности на Ближнем Востоке и ухудшение прогноза для мирового спроса от Международного энергетического агентства, цена Brent откатилась ниже $74 за баррель (уровень 1,5-недельной давности).

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве во вторник составила $73,79 за баррель (-4,7% и -2% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $70,16 за баррель (-5% и -2,3% в понедельник).

Издание Washington Post написало со ссылкой на источники, что Израиль готов нанести удары по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным. По данным издания, соответствующее послание передал Белому дому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

МЭА ухудшило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 862 тыс. баррелей в сутки с ожидавшихся ранее 903 тыс. б/с. Таким образом, аналитики понизили оценку на 41 тыс. б/с. В агентстве отметили, что в III квартале глобальный спрос на нефть повысился всего на 680 тыс. б/с в годовом исчислении, что является самым слабым показателем с четвертого квартала 2022 года.

Между тем страны ОПЕК+ в сентябре добывали 34,43 млн б/с нефти, хотя по условиям соглашения - с учетом всех добровольных сокращений ряда членов альянса - должны были извлекать 33,7 млн б/с, по данным МЭА. Таким образом, превышение плана по итогам прошедшего месяца составило 720 тыс. б/с.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Сегежа Групп" (+19,5%), банка "Авангард" (+9,5%), ПАО "Центральный телеграф" (+7,7%), ПАО "Русолово" (+6,7%), расписки Qiwi (+4,8%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (+4,4%), бумаги "ТГК-2" (+3,7%).

ПАО "Газпром" сообщило о получении косвенного контроля над ПАО "Территориальная генерирующая компания №2" (ПАО "ТГК-2"). По сообщению "Газпрома", "внучка" головной компании и дочернее общество ООО "Газпром энергохолдинг" - ПАО "Центрэнергохолдинг" - осуществляет доверительное управление акциями, составляющими 83,42%. Как следует из существенного факта "Газпрома", заключение договора доверительного управления имуществом произошло 10 октября.

Снизились акции ПАО "Артген" (-2,5%), "Нижнекамскнефтехима" (-1,6% и -2,2% "префы"), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,69 млрд рублей (из них 6,8 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 6,46 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,42 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").