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Рост экономики РФ в III квартале продолжился, но более умеренными темпами, чем в I полугодии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Темпы роста экономической активности в РФ в III квартале замедлились по сравнению с I полугодием, охлаждается спрос на розничные кредиты, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Рост экономики в III квартале продолжается более умеренными темпами, чем в первом полугодии, судя по оперативным индикаторам и опросам. Важно отметить, что динамика внутреннего спроса замедляется. Так, постепенно охлаждается спрос на кредиты (число заявок) в сегментах розничного кредитования и кредитования МСП", - отмечается в обзоре.

"Данные и опросные показатели за август и сентябрь в большинстве своем свидетельствуют о замедлении общего роста экономической активности при сохранении высокого уровня потребления домохозяйств. Спад в растениеводстве в этом году из-за погодных условий, вероятно, неблагоприятно скажется на ВВП в III и IV кварталах. При этом больший, чем ожидалось ранее, бюджетный импульс этого года даст дополнительный вклад во внутренний спрос. Для сохранения ценовой стабильности в предстоящие кварталы требуется более сдержанная динамика частного спроса. Жесткость денежно-кредитной политики должна соответствовать данным обстоятельствам", - говорится в докладе.

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