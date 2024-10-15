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Аналитики ЦБ считают, что дальнейшее замедление инфляции будет небольшим

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в сентябре уменьшилась, однако в этом году ее дальнейшее замедление окажется небольшим, считают аналитики Банка России.

"Новый импульс дезинфляции может придать только снижение показателей устойчивой инфляции, для чего требуется охлаждение потребительского спроса от достигнутых к середине года уровней", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследования и прогнозирования ЦБ РФ.

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