Лесопромышленная группа "Свеза" за 9 месяцев увеличила продажи на 29%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Группа "Свеза", один из крупнейших лесопромышленных холдингов в РФ, по итогам января-сентября 2024 года увеличила продажи на 29% к уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил "Интерфаксу" директор компании по маркетингу Святослав Сарсон.

"За счет развития прямых продаж в ключевых экспортных регионах группе удалось нарастить продажи на 29%, в первую очередь в Восточной Азии (рост на 74%), России (рост на 10%), странах СНГ (рост на 34%)", - отметил он.

По его словам, лесопромышленная группа "Свеза" является крупнейшим экспортером березовой фанеры. Доля компании в общем объеме поставок фанеры за рубеж из РФ за период достигла 28% (рост на 5 п. п.). Ключевые направления экспортных поставок – Восточная Азия (в первую очередь, Китай), Ближний Восток (Египет, Турция) и СНГ.

"На 2025 год мы также смотрим с умеренным оптимизмом. Рассчитываем, что с помощью стратегии дифференциации и создания ценности для клиента у нас получится продолжить укреплять позиции, особенно на внутреннем рынке и в странах Восточной Азии", - добавил Сарсон.

ГК "Свеза" специализируется на выпуске фанеры, ДСП- и ЛДСП-плит. В состав группы входит семь комбинатов в Тюмени, Санкт-Петербурге, Костромской, Вологодской и Свердловской областях, в Пермском крае, а также ряд структур, в том числе компании, занимающиеся заготовкой сырья ("Свеза Ресурс"), производством биопродуктов ("Свеза Биопродукт"), развитием и внедрением технологий на основе искусственного интеллекта ("Свеза Смартлайн").