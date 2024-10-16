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ГК "Агро-Белогорье" в январе-сентябре уменьшила выпуск комбикорма на 3%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Три комбикормовых завода группы компаний "Агро-Белогорье" произвели за 9 месяцев 2024 года 540 тысяч тонн продукции, сообщила пресс-служба холдинга. Это на 3,2% меньше, чем годом ранее (за 9 месяцев 2023 года произведено 557,7 тысячи тонн).

"Это (объем выпуска - ИФ) меньше, чем годом ранее. Но такое снижение - результат, в первую очередь, отличной работы наших свиноводов, которые продолжают улучшать показатели конверсии. А также результат корректировки производственной программы наших комплексов по промышленному производству свинины", - прокомментировал глава холдинга Владимир Зотов.

Общий валовой сбор в зерновых компаниях "Агро-Белогорья" за 9 месяцев текущего года составил 227 тысяч тонн.

"Наши растениеводы в этом году, без преувеличения, проходят настоящую проверку на прочность. Более 25 тысяч га пашни у нас оказались в опасной зоне. Из них 13 тысяч га расположены в непосредственной близости от границы и в 2024 году полностью выпали из севооборота. Еще на 12 тысячах га мы для сохранения жизни и здоровья наших работников приняли решение приостановить сельскохозяйственные работы", - прокомментировал Зотов.

ГК "Агро-Белогорье" занимается производством свинины, растениеводством и производством кормов. В состав ГК "Агро-Белогорье" входят 37 предприятий, расположенных на территории Белгородской области. Это комплексы по промышленному производству свинины, селекционно-гибридный центр, зерновые компании, комбикормовые заводы, мясоперерабатывающий завод, торговый дом, транспортное предприятие.

Агро-Белогорье Белгородская область Владимир Зотов
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