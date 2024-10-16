Индекс МосБиржи снизился на 0,8%, индекс РТС - на 1,1%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду скорректировался вниз после роста с начала недели, игроки фиксировали прибыль на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и подешевевшей нефти (фьючерс на нефть Brent просел ниже $74 за баррель) из-за ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Индекс МосБиржи откатился в район 2780 пунктов после утреннего роста в район 2830 пунктов, при этом лидировали в снижении акции "Эн+ груп" (-3%), "Мечела" (-2,8%) и АФК "Система" (-2,6%), а лучше рынка выглядел подросший "Газпром" (+1,4%).

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,8% до 2783,46 пункта (максимум сессии - 2827,15 пункта), индекс РТС снизился на 1,1% до 901,58 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 2,5%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 17 октября, составил 97,2568 рубля (+24,47 копейки).

Подешевели акции "Норникеля" (-2,5%), "Татнефти" (-2,1%), "Аэрофлота" (-2%), "НЛМК" (-1,6%), "РусГидро" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -0,3% "префы"), ВТБ (-1,4%), расписки OZON (-1,4%), бумаги Сбербанка (-1,3% и -1,3% "префы"), ОК "Русал" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,2%), "Магнита" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "ТКС Холдинг" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "ММК" (-0,2%).

Компания Globaltrans (-0,02% расписки) 15 октября подала заявление о допуске к листингу и к торгам GDR на Международной бирже Астаны (AIX), сообщила компания.

Кроме акций "Газпрома" подорожали бумаги "Газпром нефти" (+0,2%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в среду не показал выраженного тренда: начав день позитивно, бенчмарк дотянулся до 2827 пунктов, но затем растерял утренние достижения и ушел в "минус". Снижение рынка во второй половине дня носило фронтальный характер, исключением стали несколько бумаг, в том числе тяжеловесные акции "Газпрома".

На мировых рынках в основном наблюдалась умеренно негативная картина торгов. Китайские индексы продолжили отыгрывать слабую статистику по торговому балансу и инфляции, европейские - консолидировались перед заседанием ЕЦБ в четверг, где базовые процентные ставки могут быть снижены на 0,25 п.п. В случае реализации данного сценария ключевая ставка ЕЦБ составит 3,4%, депозитная - 3,25%. На российском рынке в четверг последний день с дивидендами будут торговаться акции "АЛРОСА" и "ЕвроТранса", бумаги ММК очистятся от дивидендов.

"Полагаем, что краткосрочно основные события продолжат разворачиваться недалеко от 2800 пунктов по индексу МосБиржи. Ожидания очередного повышения ЦБ ключевой ставки могут давить на общий сантимент. Прогноз на 17 октября - 2725-2825 пунктов", - считает Шепелев.

Руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев также констатирует, что российский рынок акций остается в боковой формации, и такое состояние может сохраниться до заседания ЦБ по ставке 25 октября. Устойчивые ожидания повышения ставки привели к тому, что ставка ЦБ в размере 20% годовых уже заложена в цену акций и облигаций, тогда как о других вариантах никто пока не помышляет. Если окажется по-иному, рынок может выйти из состояния анабиоза довольно быстро, считает аналитик.

Спрос на акции "Газпрома" подрос на фоне возможной перспективы отмены либо снижения налогового "пресса" на компанию, считает аналитик. Однако следует помнить, что для государства снижение налогового бремени для концерна может означать повышение налогов в другом месте. Долгосрочный взгляд на акции "Газпрома" нейтральный, концерну предстоит активно заниматься газификацией внутреннего рынка, если не удастся компенсировать выпавшие доходы на внешних рынках, полагает эксперт.

"Дивидендов мы ждем, но не рекордных, скорее всего, в районе 15-17 рублей на бумагу. Не удивимся, если компания решит их не платить. Хотя понимаем, что государство, которое является главным акционером, как никогда нуждается в доходах бюджета. Вероятность того, что "Газпром" заплатит хоть какие-то дивиденды, достаточно высокая", - считает Абелев.

По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Дениса Обухова, российский рынок акций просел на фоне снижения нефти и вышедших данных о росте инфляционных ожиданий в России. Банк России в своем бюллетене подчеркнул, что для возвращения инфляции к цели потребуется сохранение жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени.

Акции "Газпрома" сдержали снижение индексов, бумаги подросли из-за новостей о том, что правкомиссия согласилась с отменой надбавки к НДПИ на газ в 2025 году. Слабо чувствуют себя компании с большим долгом - "Мечел", АФК "Система".

Нефть Brent с начала недели теряет позиции, в среду фьючерсы торгуются ниже $74 за баррель. Основное давление на котировки оказывает новостной поток, где в центре внимания остаются новости о том, что Израиль воздержится от ударов по ядерным и нефтяным объектам Ирана, а также слабая макростатистика из КНР.

Тем не менее, в IV квартале фундаментальные факторы могут поддержать нефтяные цены в диапазоне $75-85 за баррель (Urals - в диапазоне $65-75) с возможностью превышения данного диапазона, если эскалация обстановки на Ближнем Востоке затронет нефтедобывающую инфраструктуру или транспортные пути, считает Обухов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, на мировых фондовых площадках в среду преобладают коррекционные настроения после ощутимого повышения в предыдущие дни, инвесторы ждут итогов заседания ведущих мировых центробанков.

Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли не исключает, что ФРС опустит ключевую ставку лишь на одном из двух оставшихся в этом году заседаний. По ее словам, темпы смягчения ДКП в Штатах могут измениться в зависимости от экономических данных, хотя направление ставки уже задано. Согласно CME FedWatch Tool, трейдеры с 94%-й вероятностью ожидают, что Федрезерв в начале ноября понизит ключевую ставку на 25 б.п. Однако выходящие позднее на этой неделе данные по розничным продажам и промпроизводству в США должны будут уточнить текущее состояние американской экономики и могут скорректировать эти ожидания.

В ближайший четверг состоится заседание ЕЦБ, и большинство экспертов прогнозируют, что регулятор снизит ставку по депозитам на 25 б.п. и продолжит уменьшать ее на последующих заседаниях. В связи с этим инвесторы, по-видимому, решили несколько снизить покупательскую активность и занять более осторожную позицию, учитывая также выходящие в последнее время весьма неоднозначные корпоративные отчетности, полагает Додонов.

Поддержку российским акциям оказывают слабый рубль, а также определенная стабилизация цен на нефть после существенного снижения накануне. В то же время сдерживающими факторами являются ухудшение конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках, а также ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Банком России на заседании 25 октября. В опубликованном накануне бюллетене "О чем говорят тренды" ЦБ отметил, что баланс рисков в стране остается смещенным в сторону проинфляционных, и для их компенсации потребуется "дополнительное повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях, либо более длительное поддержание высокой ставки, либо комбинация обоих действий". В итоге попытки роста рынка акций не выглядят убедительными, в ближайшие дни стоит ожидать его перехода в режим консолидации. Хотя нельзя исключать, что "быки" все же попытаются "протолкнуть" индекс МосБиржи до сопротивления 2900 пунктов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, аномальный рост рынка акций последних дней можно объяснить лишь притоком на рынок свежих денег. И это не только средства, полученные от продажи части заблокированных иностранных активов россиян. Вероятно, какой-то крупный инвестор счел текущие цены подходящими для пополнения долгосрочных портфелей. Но среднесрочно индекс МосБиржи продолжает оставаться в боковике, выход из которого будет лишь в конце следующей недели после объявления новой ключевой ставки и прогнозов Банка России. Причем не исключено, что этот выход будет вниз, считает Антонов.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,05%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), нет единого вектора в Европе (индексы CAC 40, FTSE подросли на 0,5-1,3%, DAX просел на 0,3%) и в США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,1-0,5%).

Китайский рынок акций ожидает новых стимулов от властей КНР после объявления о том, что министр жилищного строительства Ни Хун проведет в четверг брифинг вместе с представителями Народного банка Китая и ряда других регуляторов.

Китайский ЦБ 16 октября влил в финансовую систему 642,4 млрд юаней ($90,3 млрд) в рамках семидневных операций обратного РЕПО. С учетом того, что в четверг истекает срок погашения кредитов на сумму 789 млрд юаней, выдаваемых в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), а также операций обратного РЕПО на 61 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 207,6 млрд, отмечает Trading Economics.

Потребительские цены в Великобритании в сентябре выросли на 1,7% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение потребительских цен на 1,9%.

На нефтяном рынке вечером в среду цены снижаются на сигналах ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

К 18:50 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,4% до $73,95 за баррель (-4,1% накануне), ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,6% до $70,18 за баррель (-4,4% во вторник).

Накануне обе марки упали в цене более чем на 4% после появления в Washington Post сообщения о том, что Израиль не намерен атаковать нефтяную инфраструктуру Ирана. При этом напряженность на Ближнем Востоке остается высокой, и дальнейшая эскалация может оказать поддержку ценам на нефть.

Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник ухудшило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 862 тысяч баррелей в сутки (б/с) с ожидавшихся ранее 903 тысяч б/с. Таким образом, аналитики понизили оценку на 41 тысячу б/с.

По мнению МЭА, тенденции нефтяного спроса в текущем году значительно изменятся. Если в прошлом году на Китай пришлось около 70% прироста этого показателя (1,4 млн б/с), то по итогам 2024 года вклад КНР составит лишь 20%.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подешевели акции ПАО "Сегежа Групп" (-12,8%), расписки Qiwi (-7,3%), бумаги ПАО "Южуралникель" (-4,7%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (-4%), акции ПАО "Центральный телеграф" (-3,6%), "Соллерса" (-3,3%), ПАО "Генетико" (-3,2%).

Чистая прибыль ПАО "ЭсЭфАй" (-0,6%) по РСБУ за девять месяцев 2024 года составила 17,7 млрд руб., что в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года (5,9 млрд руб.).

Подорожали акции ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (+12,2%), "Мостотреста" (+8%), банка "Авангард" (+6,1%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (+3,5%), ПАО "Россети Юг" (+2,7%), "префы" "ОМЗ" (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 64,91 млрд рублей (из них 9,97 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,9 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,31 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").