Европейские акции завершили торги в среду без единой динамики

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы закрылись с разнонаправленными изменениями в среду.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,19% - до 519,6 пункта.

Германский индикатор DAX снизился на 0,27%, французский CAC 40 - на 0,4%. Тем временем британский FTSE 100 увеличился на 0,97%, итальянский FTSE MIB - на 0,24%, испанский IBEX 35 - на 0,56%.

Потребительские цены в Великобритании в сентябре выросли на 1,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило статуправление страны. Аналитики в среднем предполагали повышение на 1,9%, по данным Trading Economics. Инфляция в Британии в сентябре замедлилась по сравнению с августовскими 2,2% и была минимальной с апреля 2021 года.

В Италии потребительские цены в прошлом месяце повысились на 0,7% в годовом выражении по сравнению с 1,1% в августе. Это самые слабые темпы роста за девять месяцев.

Участники рынка ждут заседания Европейского центрального банка, которое состоится в четверг. По общему консенсусу, регулятор снизит все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов.

Перед объявлением решения ЕЦБ в четверг будет опубликована окончательная оценка инфляции в еврозоне в сентябре. Предварительные данные указали на замедление темпов роста потребительских цен в валютном блоке до 1,8%, и если они будут подтверждены - как того ожидают аналитики - инфляция ниже целевого показателя в 2% будет зафиксирована впервые с июня 2021 года.

Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton упали в цене на 3,7% и стали лидером снижения среди компонентов CAC 40. Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс в январе-сентябре снизил выручку на 2%. В органическом выражении (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) она осталась на прошлогоднем уровне.

Котировки акций других производителей товаров класса "люкс" также ушли вниз: Kering - на 0,8%, Hermes - на 1,3%, L'Oreal - на 2,2%, Pernod Ricard - на 0,8%, Remy Cointreau - на 1,3%.

Бумаги Stellantis подорожали на 0,1%, несмотря на новость о сокращении продаж автомобилей в третьем квартале на 20%.

Стоимость ASML Holding снизилась на 5,9% после падения на 15,6% по итогам предыдущих торгов. Ведущий мировой производитель оборудования для выпуска чипов накануне заявил, что восстановление глобального полупроводникового рынка займет больше времени, чем предполагалось. По этой причине компания прогнозирует свою выручку в 2025 году в районе 30-35 млрд евро, в то время как аналитики в среднем оценивали ее в 36,1 млрд евро.

Между тем в Великобритании подорожали бумаги производителей цветных и драгоценных металлов, включая Antofagasta - на 1,3%, Endeavour Mining - на 3,9%, Fresnillo - на 2,2%.

Капитализация ведущих нефтепроизводителей региона также повысилась: Shell - на 1,2%, BP Plc - на 0,8%, Equinor - на 0,1%.

Цена бумаг Just Eat Takeaway.com NV упала на 8,8%, и нидерландский сервис доставки еды вошел в число лидеров снижения в сводном европейском индексе. В третьем квартале компания зафиксировала снижение числа обработанных заказов на 6%, тогда как валовой объем транзакций (GTV) уменьшился на 3% - до 6,344 млрд евро.

Акции adidas AG упали на 6,3%, хотя германский производитель спортивных товаров улучшил прогнозы выручки и операционной прибыли на текущий год благодаря более сильным, чем ожидалось, результатам третьего квартала.