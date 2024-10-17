Поиск

Группа "ВИС" подтвердила планы по выходу на IPO в 2025 году

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Группа "ВИС" сохраняет планы по выходу на IPO в 2025 году, провела всю подготовительную работу для этого. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров группы Сергей Ромашов.

"Мы уже публичная компания, выпускаем облигации уже 4 года. Каждые полгода – рейтинги ведущих агентств, последние два полугодия рейтинг повышался. Мы действительно смотрим на будущий год как год выхода на IPO, все наши организаторы нас очень зовут. Но, к сожалению, ситуация на рынке неоднозначная. С такими ставками инвесторам проще положить деньги на депозит и безрисково жить. Но если ставка пойдет вниз – а мы надеемся, что это будет по весне, – то в осеннее окно мы планируем войти", - сказал Ромашов.

Он подчеркнул, что вся подготовка к выходу на биржу завершена, "готовность высокая".

В 2021 году, то есть при совершенно других рыночных условиях, заместитель гендиректора группы Людмила Паршакова говорила по поводу выхода на IPO, что группа "ВИС" "хотела бы выходить с уровнем капитализации, который устроит акционеров и менеджеров". Ориентировочным сроком она называла горизонт 2025 года.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 10,5 млрд рублей.

Группа "ВИС" – холдинг, который ведет операционную деятельность с 2000 года, работает в основном с использованием механизма государственно-частного партнерства. За время работы компания построила около сотни крупных объектов энергетической, промышленной, транспортной, социальной и нефтегазовой инфраструктуры в 23 городах России и Европы. "ВИС" реализует инфраструктурные проекты в Московской, Новосибирской областях, Хабаровском крае, а также в Якутии, Югре и на Ямале.

По данным сайта компании, в инвестиционной стадии в настоящее время находятся такие проекты, как мост через реку Лену в Якутске, мост через Калининградский залив, мост через реку Обь, сеть городских поликлиник в Новосибирске, автодорога Виноградово-Болтино-Тарасовка в Московской области и другие проекты.

Группа в 2023 году получила 2,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 2,2 раза больше показателя годом ранее. Выручка поднялась в 1,6 раза до 42,9 млрд рублей, а себестоимость – в 1,7 раза до 34 млрд рублей.

По данным отчетности компании, на середину 2024 года бенефициаром группы являлся Игорь Снегуров.

Группа "ВИС"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 118 тыс. упаковок БАД с запрещенными веществами изъяли из оборота в РФ

Более 118 тыс. упаковок БАД с запрещенными веществами изъяли из оборота в РФ

"Озон Фармацевтика" провела IPO по верхней границе диапазона - 35 руб. за акцию

Рынок акций США вырос, Dow Jones установил новый рекорд

Курс биткойна обновил максимум с июля

Курс биткойна обновил максимум с июля

В ЦБ заявили, что ставки при покупке товаров в рассрочку могут достигать 60% годовых

Средняя максимальная ставка по вкладам банков из топ-10 выросла до 19,78%

Недельная инфляция в России с 8 по 14 октября составила 0,12%

Недельная инфляция в России с 8 по 14 октября составила 0,12%

Amazon представил первый Kindle с цветным экраном

Аналитики повысили прогнозы по ставке Банка России и инфляции

Аналитики повысили прогнозы по ставке Банка России и инфляции

Въездной турпоток в Россию летом 2024 года вырос в 1,5 раза

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });