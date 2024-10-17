Группа "ВИС" подтвердила планы по выходу на IPO в 2025 году

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Группа "ВИС" сохраняет планы по выходу на IPO в 2025 году, провела всю подготовительную работу для этого. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров группы Сергей Ромашов.

"Мы уже публичная компания, выпускаем облигации уже 4 года. Каждые полгода – рейтинги ведущих агентств, последние два полугодия рейтинг повышался. Мы действительно смотрим на будущий год как год выхода на IPO, все наши организаторы нас очень зовут. Но, к сожалению, ситуация на рынке неоднозначная. С такими ставками инвесторам проще положить деньги на депозит и безрисково жить. Но если ставка пойдет вниз – а мы надеемся, что это будет по весне, – то в осеннее окно мы планируем войти", - сказал Ромашов.

Он подчеркнул, что вся подготовка к выходу на биржу завершена, "готовность высокая".

В 2021 году, то есть при совершенно других рыночных условиях, заместитель гендиректора группы Людмила Паршакова говорила по поводу выхода на IPO, что группа "ВИС" "хотела бы выходить с уровнем капитализации, который устроит акционеров и менеджеров". Ориентировочным сроком она называла горизонт 2025 года.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 10,5 млрд рублей.

Группа "ВИС" – холдинг, который ведет операционную деятельность с 2000 года, работает в основном с использованием механизма государственно-частного партнерства. За время работы компания построила около сотни крупных объектов энергетической, промышленной, транспортной, социальной и нефтегазовой инфраструктуры в 23 городах России и Европы. "ВИС" реализует инфраструктурные проекты в Московской, Новосибирской областях, Хабаровском крае, а также в Якутии, Югре и на Ямале.

По данным сайта компании, в инвестиционной стадии в настоящее время находятся такие проекты, как мост через реку Лену в Якутске, мост через Калининградский залив, мост через реку Обь, сеть городских поликлиник в Новосибирске, автодорога Виноградово-Болтино-Тарасовка в Московской области и другие проекты.

Группа в 2023 году получила 2,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 2,2 раза больше показателя годом ранее. Выручка поднялась в 1,6 раза до 42,9 млрд рублей, а себестоимость – в 1,7 раза до 34 млрд рублей.

По данным отчетности компании, на середину 2024 года бенефициаром группы являлся Игорь Снегуров.