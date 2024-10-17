Балтзавод до ноября планирует спустить на воду атомный ледокол "Чукотка"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - АО "Балтийский завод" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) планирует до конца октября 2024 года спустить на воду четвертый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 – "Чукотка". Об этом сообщила пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Предприятие завершило формирование корпуса ледокола.

"Корпус изготовлен из устойчивой к коррозии стали, защищен от образования наледи, а для предотвращения налипания льда предусмотрен пневмообмыв. Входящий в состав укрупненного блока носовой оконечности форштевень весом 178 тонн позволит пробивать дорогу во льдах толщиной до 3 метров", - отмечается в сообщении.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, а также решения других задач. Мощность ледоколов - 60 МВт.

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 был заложен на Балтийском заводе в ноябре 2013 года и сдан в октябре 2020 года. Контракт на строительство следующих ледоколов – "Сибирь" и "Урал" – был заключен между заводом и госкорпорацией "Росатом" в мае 2014 года, стоимость контракта составила 84,4 млрд рублей. Ледокол "Сибирь" вошел в состав атомного флота РФ в декабре 2021 года, "Урал" – в ноябре 2022 года.

В настоящее время на Балтийском заводе строятся три ледокола проекта 22220 – "Якутия", "Чукотка" и "Ленинград". Стоимость строительства составит более 100 млрд рублей.

В феврале 2023 года ФГУП "Атомфлот" и АО "Балтийский завод" подписали контракт на строительство еще двух атомных ледоколов. Финансирование строительства будет вестись на средства федерального бюджета и за счет "Атомфлота" в равных долях. Стоимость контракта не раскрывается. Контракт предполагает ввод в эксплуатацию одного ледокола в декабре 2028 года, а другого – в декабре 2030 года.

Балтийский завод специализируется на строительстве ледоколов и других гражданских судов.