Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "КАМАЗА" объемом 5 млрд рублей

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск 2-летних облигаций ПАО "КАМАЗ" серии БО-П13 объемом 5 млрд руб., сообщил эмитент.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4В02-13-55010-D-001Р, он включен в третий уровень котировального списка Мосбиржи.

"КАМАЗ" 22 октября планирует провести сбор заявок на бонды. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда – не более 200 б.п.

Организатором выступит Совкомбанк. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

У эмитента действуют рейтинги ruAA (стабильный) от "Эксперт РА" и AА(RU) (стабильный) от АКРА.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций компании на 35 млрд руб. и 3 выпуска биржевых бондов на 25 млрд руб.

ПАО "КАМАЗ" – крупнейший в РФ производитель грузовых автомобилей.