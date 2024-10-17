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Запасы нефти в США снизились на 2,19 млн баррелей за неделю

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,19 млн баррелей - до 420,55 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей и составили 212,7 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,53 млн баррелей, до 114,98 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.

США
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