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Максимальный порог госпошлины при регистрации прав на предприятие может вырасти до 1 млн руб.

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник планирует рассмотреть предложение Минфина о повышении пошлины за государственную регистрацию прав на предприятие как имущественный комплекс с 0,1% до 0,2% от стоимости имущества с максимальным порогом в 1 млн руб. вместо действующего сейчас порога в 60 тыс. руб.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта (№727330-8) и доработаны с учетом состоявшегося накануне обсуждения на заседании правительства.

Согласно действующему законодательству (ст. 333.33 п. 21) пошлина за государственную регистрацию прав на предприятие как имущественный комплекс, сделок и обременений с ним составляет 0,1% стоимости имущества, но не более 60 тыс. руб.

Предлагается установить пошлину за государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на предприятие как имущественный комплекс, а также за государственную регистрацию перехода прав на него, сделок с ограничением прав и обременений в размере 0,2% стоимости имущества, определенной на дату обращения за совершением юридически значимого действия, но не менее 0,2% цены сделки, являющейся основанием перехода права собственности на предприятие, и не более 1 млн руб.

Госдума
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