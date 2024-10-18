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Индекс МосБиржи снизился на 0,4% индекс РТС вырос на 0,3%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В пятницу российский рынок акций просел на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и слабости нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $73 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в район 2750 пунктов, при этом лидерами снижения выступили бумаги "АЛРОСА" (-4,4%) после отсечки дивидендов компании за полугодие.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,4% до 2751,9 пункта, индекс РТС вырос на 0,3% до 899,12; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 19 октября, составил 96,4172 рубля(-73,18 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,1-0,5%, официальный курс доллара от ЦБ вырос на 0,35 рубля.

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