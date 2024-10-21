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Петербургская биржа с начала года реализовала более 70 тыс. т сахара

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в этом году реализовала более 70 тыс. тонн сахара, сообщается в ее пресс-релизе.

Торги белым кристаллическим сахаром начались на бирже в марте 2023 года. С начала торгов его продано более 112 тыс. тонн.

В настоящее время в качестве базисов поставки аккредитованы 26 сахарных заводов, расположенных в 10 регионах. Это Башкирия, Липецкая, Пензенская, Белгородская, Воронежская Курская, Орловская и Тамбовская области, Алтайский и Краснодарский края.

Как заявил процитированный в пресс-релизе замначальника управления отраслевого продвижения бизнеса СПбМТСБ Станислав Бакуменко, рынок сахара динамично развивается, на торги выходят новые участники как со стороны поставщиков, так и со стороны потребителей. "Это демонстрирует востребованность биржевых инструментов со стороны участников рынка АПК, а также способствует решению задач по формированию репрезентативных индикаторов рыночной цены", - сказал он.

"Расширение линейки товаров, торгуемых на СПбМТСБ, обеспечивает синергию товарных рынков, предоставляя производителям АПК и сельхозпродукции не только дополнительный канал реализации своей продукции, но и возможность приобретения топлива и других товаров на единой площадке", - говорится в пресс-релизе.

СПбМТСБ является крупнейшей товарной биржей РФ. Она организует торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, природного газа, СУГ, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений и сельскохозяйственных товаров, а также на срочном рынке.

Биржа создана в мае 2008 года, центральный офис находится в Москве.

СПбМТСБ
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