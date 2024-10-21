Более 100 млрд руб. направят до 2030 г. на проект спутникового широкополосного доступа в интернет

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Государство направит более 100 млрд рублей до 2030 года на финансирование проекта создания низкоорбитальной спутниковой группировки скоростного широкополосного доступа в интернет (ШПД), говорится в сообщении Минцифры РФ.

Средства будут направлены на компенсацию ставки по льготным кредитам и финансирование запусков спутников, уточняет министерство. Финансирование предусмотрено нацпроектом "Экономика данных".

Проект реализует компания "Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг"), которая инвестирует в строительство аппаратов и инфраструктуры более 300 млрд рублей.

К концу 2027 года ООО "Бюро 1440" планирует запустить 292 космических аппарата собственной разработки, а до 2030 года - 383.

Как отмечается в сообщении Минцифры, реализация проекта позволит обеспечить доступ к дешёвому и быстрому интернету на всей территории страны, в том числе - в удалённых населённых пунктах и на транспорте.