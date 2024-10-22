ГК Softline вышла на рынок Узбекистана

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - ГК Softline (ПАО "Софтлайн") вышла на рынок Узбекистана, открыв офис в этой стране, говорится в сообщении компании.

Это уже второй офис группы компаний в Центральной Азии, который открыт в рамках стратегии международной экспансии. В апреле компания объявила о выходе на рынок Казахстана и формировании хаба в Алма-Ате.

"В регионе Центральной Азии ГК Softline концентрируется на продвижении как собственных продуктов, отраслевых решений и экспертизы, так и решений других вендоров. В Узбекистане группа компаний уже готова к предоставлению полного комплекса услуг, включая внедрение, сопровождение и обучение", - говорится в сообщении.

ПАО "Софтлайн" (головная компания ГК Softline) – поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Компания имеет более 25 представительств по всей России, а также офисы в Казахстане, Узбекистане, ОАЭ и Вьетнаме.

По итогам 2023 года оборот "Софтлайна" по МСФО составил 91,5 млрд рублей, скорректированная EBITDA – 4,4 млрд рублей.