Поиск

ГК Softline вышла на рынок Узбекистана

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - ГК Softline (ПАО "Софтлайн") вышла на рынок Узбекистана, открыв офис в этой стране, говорится в сообщении компании.

Это уже второй офис группы компаний в Центральной Азии, который открыт в рамках стратегии международной экспансии. В апреле компания объявила о выходе на рынок Казахстана и формировании хаба в Алма-Ате.

"В регионе Центральной Азии ГК Softline концентрируется на продвижении как собственных продуктов, отраслевых решений и экспертизы, так и решений других вендоров. В Узбекистане группа компаний уже готова к предоставлению полного комплекса услуг, включая внедрение, сопровождение и обучение", - говорится в сообщении.

ПАО "Софтлайн" (головная компания ГК Softline) – поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Компания имеет более 25 представительств по всей России, а также офисы в Казахстане, Узбекистане, ОАЭ и Вьетнаме.

По итогам 2023 года оборот "Софтлайна" по МСФО составил 91,5 млрд рублей, скорректированная EBITDA – 4,4 млрд рублей.

Softline Софтлайн Узбекистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Т-Банк разморозил средства клиентов на 3,5 млрд рублей

Т-Банк разморозил средства клиентов на 3,5 млрд рублей

ЦБ поддерживает уже принятые решения по снижению порога продажи валютной выручки

ЦБ поддерживает уже принятые решения по снижению порога продажи валютной выручки

Минимальный порог free float для второго уровня листинга "Мосбиржи" с апреля повысится до 5%

ЦБ РФ пока не видит предпосылок для ухода крупных эмитентов с биржи

ЦБ РФ пока не видит предпосылок для ухода крупных эмитентов с биржи

Банк России хочет расширить список инсайдерских должностей

Минсельхоз заявил о полной обеспеченности рынка сливочным маслом

Минсельхоз заявил о полной обеспеченности рынка сливочным маслом

Минпромторг планирует точечно запустить субсидируемые скидки для химпрома

Цена нефти Brent опустилась ниже $74 за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже $74 за баррель

Сбербанк повысит ставки по ипотеке сразу на 3 п.п.

Сбербанк повысит ставки по ипотеке сразу на 3 п.п.

Рубль в понедельник упал в паре с юанем, несмотря на рост нефти

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });