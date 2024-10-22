"Деловые линии" запустили авиадоставку из Еревана по 200 направлениям в РФ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Транспортно-логистический оператор "Деловые линии", один из крупнейших в РФ, запустил авиадоставку грузов из Еревана (Армения) по 200 направлениям в России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее оператор доставлял грузы только из России в Ереван.

По данным "Деловых линий", спрос на доставки в Ереван за 8 месяцев 2024 года увеличился более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании отмечают также потребность в отправке грузов из Еревана. Доставка между Россией и Арменией чаще всего осуществляется авиатранспортом из-за отсутствия общей сухопутной границы.

"Доставка самолетом – самый быстрый на сегодня способ транспортировки. С помощью такого вида перевозки можно отправить срочный груз даже на большие расстояния, а также в труднодоступные населенные пункты, где отсутствует сухопутное сообщение", - сказали в пресс-службе ГК "Деловые линии".

"Деловые линии" работают на рынке доставки товаров с 2001 года, центральный офис расположен в Санкт-Петербурге. Компания входит в перечень системообразующих транспортных предприятий РФ, объединяет 288 подразделений в 218 городах РФ. Автопарк группы насчитывает порядка 9 тыс. транспортных средств разной грузоподъемности, в том числе, тягачей и полуприцепов.