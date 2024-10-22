Сотовый оператор Т2 до конца года запустит VoLTE во всех регионах присутствия

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - ООО "Т2 Мобайл" (мобильный оператор, работающий под брендом Т2) до конца 2024 года запустит технологию передачи голосового трафика через LTE (Voice over LTE, VoLTE) во всех 69 регионах присутствия, говорится в сообщении компании.

На сегодня Т2 запустил VoLTE в 23 регионах присутствия, в восьми из них сервис реализован с применением отечественных решений российского разработчика НТЦ "Протей".

Как отмечается в сообщении, в районах, где технология VoLTE уже доступна, ею пользуется 51% клиентов оператора, а голосовой трафик в сети LTE охватывает около 53% всех звонков.

Т2 начал масштабное развертывание технологии в регионах в августе.

Технология VoLTE позволяет передавать голосовые вызовы по сети 4G, обеспечивать при этом непрерывное подключение к интернету, быстрое соединение с вызываемым абонентом и высокое качество передачи речи. Вызов на VoLTE тарифицируется как обычный голосовой трафик. Звонки в сети LTE не расходуют включенный в тариф пакет мобильного интернета. Другое важное преимущество - медленный расход ресурса аккумулятора, так как смартфону теперь не нужно переключаться в стандарт 2G/3G.

Т2 (ранее - Tele2) - один из крупнейших в РФ операторов мобильной связи, принадлежит "Ростелекому". Т2 оказывает услуги в 69 регионах РФ и предлагает инфраструктуру для построения виртуальных операторов на базе "фабрики MVNO". T2 занимает третье место на рынке мобильной связи по количеству абонентов. По итогам 2023 года абонентская база оператора составила 48,1 млн клиентов (с учетом MVNO "Ростелекома"), а на сети Т2 работают более 20 виртуальных операторов.