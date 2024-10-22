Moody's в III квартале резко нарастила чистую прибыль и выручку

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Moody's Corp., владеющая одним из крупнейших в мире рейтинговых агентств, в третьем квартале 2024 года увеличила чистую прибыль и выручку сильнее ожиданий рынка, а также улучшила годовой прогноз.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила $534 млн по сравнению с $389 млн за аналогичный период годом ранее. Скорректированная прибыль выросла до $3,21 на акцию с $2,43.

Выручка повысилась до $1,81 млрд с $1,47 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $2,87 на акцию при выручке в $1,71 млрд.

Выручка подразделения кредитных рейтингов Moody's Investors Service в прошедшем квартале выросла на 41% - до $1 млрд. Доходы подразделения Moody's Analytics, занимающегося анализом данных и исследованиями рынков, увеличились на 7% и достигли $831 млн.

Компания улучшила прогноз скорректированной прибыли на текущий год до $11,9-12,1 на акцию с ожидавшихся ранее $11-11,4 на бумагу.

Несмотря на сильную отчетность и улучшение прогноза, котировки акций Moody's в ходе предварительных торгов во вторник снижаются на 1,9%. С начала этого года капитализация компании выросла на 24,7% (до $88,68 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 увеличился на 22,7%.