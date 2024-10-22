Рынок акций РФ во вторник просел к 2755 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник умеренно просел на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, сдерживающим фактором выступила выросшая нефть (фьючерс на нефть Brent поднялся к $76 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в район 2755 пунктов, растеряв почти весь прирост накануне, в лидерах отката выступили бумаги "РусГидро" (-2,9%) и "АЛРОСА" (-2,8%); продолжили подъем акции "Полюса" (+1,6%) в ожидании новостей по размеру дивидендов и на фоне рекордных цен на золото.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2755,19 пункта (-0,5%), индекс РТС - 898,57 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 октября, составил 96,5918 руб. (+49,94 копейки).

Подешевели также акции "Совкомфлота" (-2,4%), "НЛМК" (-1,6%), "Интер РАО" (-1,5%), "Роснефти" (-1,2%), "Газпром нефти" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,1% и -0,8% "префы"), Сбербанка (-0,9% и -1% "префы"), "МТС" (-0,9%), ВТБ (-0,9%), АФК "Система" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,7%), "ТКС Холдинг" (-0,7%), расписки OZON (-0,7%), бумаги "Северстали" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "ММК" (-0,2%).

Совет директоров ПАО "Софтлайн" (-0,3%) во вторник утвердил программу обратного выкупа акций в размере до 5% от уставного капитала компании. Срок действия программы - 12 месяцев, выкупленные акции будут использованы для финансирования M&A-сделок и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.

Кроме "Полюса" из индексных бумаг подорожали акции ОК "Русал" (+1,2%), "Газпрома" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Татнефти" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Магнита" (+0,1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи попытался продолжить рост и даже протестировал днем отметку 2780 пунктов, однако далее вернувшиеся продажи отбросили индикатор обратно к 2755 пунктам. Факторов поддержки при этом было несколько: слабость рубля, дорожающее сырье, заявление Минфина о том, что в 2025 году компании с госучастием, в том числе "Газпром", могут показать более хорошие результаты по выплатам дивидендов. Однако ожидания ужесточения ДКП Банком России сохраняют общее давление на рыночный сантимент, считает эксперт.

В середине недели будет опубликована "Бежевая книга" ФРС, статистика по продажам на вторичном рынке жилья США за сентябрь. На российском рынке в среду станут известны данные по недельной инфляции в РФ, "РусГидро" опубликует операционные показатели за III квартал, совет директоров "Полюса" рассмотрит рекомендации по дивидендам. Принципиальных изменений в динамике российского рынка до пятничного заседания ЦБ РФ не ожидается. Прогноз по индексу МосБиржи на 23 октября - 2720-2820 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, выходящие в среду цифры по недельной инфляции в России могут повлиять на рыночные настроения. Российский рынок постепенно входит в период публикации корпоративных отчетностей: компании раскрывают результаты за 9 месяцев и III квартал.

Среди лидеров роста во вторник оказались акции "Русала", которые реагируют на рост биржевых цен на алюминий, а также ослабление рубля. Вырос и нефтяной сектор в условиях роста котировок сырья, а более сильная динамика наблюдалась в акциях "Татнефти", которые отыгрывают потери после дивидендной отсечки. Главную поддержку широкому рынку оказали тяжеловесные акции "Газпрома" после комментариев представителей Минфина об ожиданиях роста дивидендов от госкомпаний в 2025 году. Рыночная капитализация "Селигдара" (-1,1%) продолжила снижение, несмотря на рост золота до максимумов в долларах и рублях, причиной давления на бумаги могла стать публикация операционных результатов компании (производство золота и олова за 9 месяцев сократилось на 5% и 22% соответственно), отмечает Алексеев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к вечеру вышел в сдержанный "минус", продолжив ожидать ужесточения монетарных условий в стране. Акции "Русала" во вторник выросли вместе с ценами на алюминий, которые стремились к октябрьским максимумам. Подросли бумаги "НОВАТЭКа" и "Газпрома", несмотря на угрозы ужесточения санкций США в отношении российского СПГ, о которых предупреждают официальные лица страны. Акции "Газпрома" получили импульс к росту на фоне комментариев Минфина об ожиданиях роста дивидендов госкомпаний в 2025 году. Кроме того, ряд дочерних компаний "Газпрома", занимающихся транспортировкой газа внутри регионов, объявили о проведении советов директоров, в повестке которых значится утверждение новой дивидендной политики. В понедельник комитет Госдумы также одобрил отказ от надбавки по НДПИ на газ для "Газпрома" с 2025 года.

Акции ПАО "Полюс" продолжили рост перед решением компании по промежуточным дивидендам за 2024 год, а также на фоне достижения ценами на золото очередного исторического пика $2758 за унцию, отмечает аналитик.

На западных фондовых площадках во вторник сохранялась тенденция к сдержанной фиксации прибыли, осуществить которую по-прежнему помогает в основном нейтральный макроэкономический фон. МВФ опубликовал прогнозы, согласно которым глобальная экономика в этом и следующем году вырастет на 3,2%, а инфляция пойдет на спад. Беспокойство МВФ, в то же время, вызывает недостаточная эффективность объявленных в Китае стимулирующих мер, в связи с чем организация понизила ожидания по экономике КНР в этом году до 4,8% (против установленного правительством страны таргета в 5%). Индекс Мосбиржи продолжает колебания в узком диапазоне, а в середине недели основной интригой может стать размер промежуточных дивидендов "Полюса", заключила Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов также отмечает, что впервые за три года компания "Полюс" может выплатить дивиденды - базой для выплат послужат результаты за девять месяцев 2024 года и IV квартал 2023 года. На фоне этих новостей котировки акций ПАО "Полюс" выросли до уровней мая.

По оценке аналитика, дивиденды ПАО "Полюс" могут составить порядка 1150-1250 руб. на акцию, в этом случае доходность будет на уровне 8%. Это довольно много для ПАО "Полюс", поскольку ранее доходность была около 4%.

"Считаем, что покупка акций "Полюса" на данный момент невыгодна с точки соотношения риска и возможной прибыли. Котировки уже находятся вблизи годовых максимумов, при этом есть вероятность, что совет директоров может отказаться от дивидендов", - полагает Головинов.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), снижаются Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,1-0,2%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,2-0,3%).

Народный банк Китая в понедельник понизил процентные ставки сильнее, чем прогнозировалось, и эта новость продолжает оказывать положительное влияние на рынок, отмечают аналитики.

Цены производителей в Южной Корее в сентябре выросли на 1% относительно того же месяца прошлого года, сообщил Банк Кореи во вторник. Это минимальные темпы повышения с ноября 2023 года. По сравнению с августом цены уменьшились на 0,2%.

Также рынок начинает готовиться к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) и президентским выборам в США, которые состоятся в начале ноября.

Международный валютный фонд (МВФ) повысил оценку динамики российской экономики в 2024 году: теперь МВФ ожидает роста на 3,6%, а не на 3,2%, как в июле. Оценка роста мировой экономики на текущий год неизменна - 3,2%, говорится в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: Policy Pivot, Rising Threats), опубликованном фондом во вторник.

В июле фонд не менял свой прогноз на 2024 год как для российской экономики, так и для мировой. Одновременно с повышением оценки роста российской экономики в текущем году МВФ понизил прогноз на 2025 год - до 1,3% с 1,5%.

На нефтяном рынке во вторник цены выросли, цена Brent поднялась к $76 за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,98 за баррель (+2,3% и +1,7% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $72,41 за баррель (+2,6% и +1,9% в понедельник).

Подъем цен на нефть в понедельник произошел после снижения ставок НБК в рамках мер экономического стимулирования. Однако опасения по поводу объемов спроса со стороны КНР, крупнейшего импортера нефти в мире, сохраняются, и трейдеры ждут более явных признаков улучшения ситуации в экономике страны, отмечает Trading Economics.

Участники рынка также продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке и ожидают действий Израиля в ответ на ракетную атаку Ирана, осуществленную 1 октября.

Также инвесторы все меньше ожидают агрессивных действий Федрезерва по смягчению денежно-кредитной политики. Сейчас оценка вероятности снижения ставки на ноябрьском заседании на 25 базисных пунктов составляет почти 90%, тогда как еще несколько недель назад многие надеялись на более активное снижение, на 50 б.п. Низкие ставки оказывают стимулирующее воздействие на экономику и положительно сказываются на спросе на топливо.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Россети Кубань" (-7,2%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (-6,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-4,7%), расписки Qiwi (-4,3%), акции ПАО "Россети Ленэнерго" (-3,6%), "СПБ биржи" (-3,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-3,3%), "ТГК-2" (-3,3%), ПАО "Генетико" (-3,3%), ПАО "Артген" (-3,1%), "ОГК-2" (-3,1%).

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-1%) в январе-сентябре увеличило чистую прибыль по РСБУ на 32%, до 5,3 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в отчете компании.

Выросли акции ПАО "Южуралникель" (+9,8%), ПАО "Лензолото" (+6,3% и +4,1% "префы"), "префы" банка "Санкт-Петербург" (+3,1%), бумаги ПАО "Группа Черкизово" (+2,9%).

Совет директоров ПАО "ВУШ Холдинг" (+0,1%, до 166,63 рубля) рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить выплату дивидендов в размере 2,11 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. В случае одобрения акционерами решения о выплате дивидендов датой закрытия реестра для их получения может быть установлено 6 декабря 2024 года. Общий объем дивидендных выплат может составить 235 млн рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 51,69 млрд рублей (из них 7,89 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 6,87 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,78 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").