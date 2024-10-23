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Европейские фондовые индексы во вторник завершили сессию снижением

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги во вторник в минусе.

Давление на мировые рынки оказывают растущие опасения, что Федеральная резервная система замедлит темпы снижения базовой процентной ставки, а также неопределенность, связанная с президентскими выборами в США.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на закрытие рынка опустился на 0,21%, до 520,4 пункта.

Британский FTSE 100 снизился на 0,14%, германский DAX - на 0,2%, итальянский FTSE MIB - на 0,64%, испанский IBEX 35 - на 0,07%. Французский CAC 40 практически не изменился, потерял 0,01%.

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в интервью Bloomberg TV на полях ежегодных встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка заявила, что направление ключевых процентных ставок в еврозоне является очевидным, однако темпы дальнейшего смягчения политики регулятору еще предстоит определить. Лагард не стала исключать возможности снижения ставок сразу на 50 базисных пунктов (б.п.).

В октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook), опубликованном во вторник, МВФ понизил прогноз роста ВВП еврозоны в текущем году до 0,8% с 0,9%, в 2025 г. - до 1,3% с 1,6%.

Лидером снижения среди компонентов Stoxx Europe 600 во вторник стали акции Eurofins Scientific SE, подешевевшие на 11,5%. Заметное снижение также показали бумаги производителя оборудования компьютерной периферии Logitech International SA (-6,5%), несмотря на хорошую квартальную отчетность компании и улучшение ею годовых прогнозов.

Среди лидеров роста оказались бумаги Saab AB (+8,9%), а также Worldline S.A. (+6,1%) и DnB Bank (+5,7%).

Акции SAP подорожали на 2,1%. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями в третьем квартале увеличил выручку на 9,4% за счет сильного спроса на "облачные" сервисы.

Капитализация InterContinental Hotels Group Plc увеличилась на 1,7%. Сеть отелей в третьем квартале увеличила выручку в расчете на номер (revPAR) на 1,5% относительно того же периода прошлого года.

Рыночная стоимость Tele2 AB снизилась на 2,6%. Шведская телекоммуникационная компания отчиталась о слабом росте чистой прибыли в прошлом квартале, однако её выручка оказалась хуже прогнозов рынка.

Акции Traton подорожали на 1,8% благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности германского производителя тяжелых грузовиков и автобусов в минувшем квартале.

Стоимость бумаг Munich Re упала на 2,8%. Чистая прибыль перестраховочной компании в третьем квартале оказалась ниже прогнозов из-за крупных страховых требований, вызванных стихийными бедствиями. Их объем в связи с ураганом "Хелен" Munich Re оценивает примерно в 500 млн евро. Компания, однако, ожидает, что ее годовая прибыль будет выше, чем предполагалось ранее.

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