Новости об отравлении полусотни американцев вызвали падение котировок McDonald's

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США расследуют случай массового заражения кишечной палочкой, который может быть связан с сетью фастфуда McDonald's Corp., сообщает CNBC.

CDC выявили как минимум 49 случаев заболевания, в основном в штатах Колорадо и Небраска. Один человек умер, десяти потребовалась госпитализация. Большинство заболевших сообщили, что перед проявлением симптомов они ели "роял чизбургер" в заведениях McDonald's.

Регулятор выясняет, какой именно ингредиент мог быть заражен кишечной палочкой. Представители компании предполагают, что это может быть рубленый лук, который входит в состав бургера и поставляется одним подрядчиком через три распределительных центра в пострадавших штатах. Лук уже изъяли из оборота.

Акции McDonald's подешевели на 5,8% на дополнительной сессии во вторник.