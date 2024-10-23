Минфин готов решить проблему налога на материальную выгоду при участии в IPO

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ внесет поправки в законодательство, чтобы устранить проблему с возникновением налога на материальную выгоду у инвесторов, участвующих в IPO, сообщил замдиректора департамента финансовой политики министерства Павел Шахлевич на Форуме розничных инвесторов.

"Действительно, проблематика есть. Мы ее внутри министерства финансов обсудили с налоговым блоком. Мы договорились о том, что мы правим профильное законодательство, чтобы эти котировки были рыночными. Мы нашли инструмент, где это поправить и как. Обсудили в рабочем порядке с коллегами из Банка России. Сейчас эту инициативу постараемся оперативно продвинуть, и если будут необходимы именно изменения в Налоговый кодекс, то наши коллеги в целом готовы на это движение", - сказал он.

"Но вполне вероятно, что мы ограничимся профильным законодательством: именно для тех, кто купил на IPO и попал под проблематику роста цены, которая должна была его радовать", - добавил он.