Инвестпрограмма РЖД на 2025 г. будет незначительно снижена

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Инвестпрограмма ОАО "Российские железные дороги" на 2025 г. будет незначительно снижена, сообщил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт в кулуарах саммита БРИКС в Казани.

"Учитывая те решения по индексации тарифов, которые сегодня принимаются на площадке правительства РФ, в некоторой степени инвестпрограмма будет сокращена, но она останется на необходимом уровне для развития железнодорожной инфраструктуры, а также для поддержки нашей промышленности, потому что поставка локомотивного парка, где задействованы предприятия Российской Федерации, а также вагонов напрямую влияет на инвестпрограмму", - сказал министр, отвечая на вопрос об инвестпрограмме РЖД на 2025 г.

Говоря об объеме инвестпрограммы, Старовойт сказал, что "примерно в этих же пределах, как и в прошлый год, незначительное снижение будет".

Как сообщалось, инвестпрограмма РЖД на 2024 г. была утверждена в объеме 1 трлн 275,4 млрд руб., в том числе инвестиции в развитие инфраструктуры Восточного полигона - 366 млрд руб.

В сентябре первый замминистра транспорта Валентин Иванов сообщал журналистам, что министерство ожидает инвестпрограмму РЖД в 2025 г. на уровне 2024 г. "Мы считаем, что объем инвестпрограммы должен быть аналогичным как в этом году. У нас порядка 1 (трлн руб. - ИФ) с небольшим там было", - сказал он.

Отвечая на вопрос о параметрах пятилетней инвестпрограммы РЖД, Иванов отмечал, что она пока в стадии обсуждения. "В ноябре ожидаем, что будет рассмотрена и одобрена", - говорил он.