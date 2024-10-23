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"Агроком" Саввиди создал девелоперскую "дочку" в Кисловодске

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Группа "Агроком" Ивана Саввиди создала дочернее предприятие ООО "Кисловодск Девеломпент".

Новая компания, по данным ЕГРЮЛ, зарегистрирована 22 октября в Кисловодске – городе-курорте в составе Кавказских Минеральных Вод. Единственным владельцем компании выступает ООО "Агроком Холдинг" (Ростовская область, входит в группу), а ее основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Компанией руководит гендиректор ООО "Группа Агроком" Сергей Сапотницкий.

Создание нового юрлица в "Агрокоме" оперативно не прокомментировали. Вместе с тем, ранее сообщалось о планах холдинга инвестировать 4,6 млрд рублей в строительство пятизвездочного гостиничного комплекса в Кисловодске. Соглашение о сотрудничестве компании и края при реализации проекта подписали губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и Сапотницкий на ПМЭФ-2023.

Планировалось, что строительство объекта начнется в 2024 году.

Многоотраслевой холдинг "Агроком" включает около 60 предприятий пищевой промышленности, аграрной отрасли, упаковочной индустрии и розничной торговли.

"Агроком" также реализует проекты в сфере гостиничной инфраструктуры. В частности, в 2023 году группа завершила строительство и ввела в эксплуатацию в Ростове-на-Дону пятизвездочный отель Hyatt за 12 млрд рублей.

В 2024 году "Агроком Холдинг" стал победителем аукциона по продаже принадлежащего "Газпрому" пятизвездочного гостиничного комплекса "Империал Парк Отель & СПА" в Новой Москве.

Агроком ООО "Кисловодск Девеломпент" ООО "Агроком Холдинг" ООО "Группа Агроком" Иван Саввиди
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