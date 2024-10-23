Выпуск легковых автомобилей в РФ за 9 мес. вырос на 39,3%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Выпуск легковых автомобилей в РФ в январе-сентябре 2024 года вырос на 39,3%, до 508 тыс. штук; грузовиков - на 11,7%, до 141 тыс. штук, сообщает в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В сентябре производство автотехники показало небольшой рост в годовом выражении, существенный - в помесячном, что объясняется, в частности, низкой из-за корпоративных отпусков августовской базой.

Так, легковых автомобилей в минувшем месяце было произведено на 2,7% больше, чем за сентябрь прошлого года, и на 29,5% больше, чем в августе текущего. Абсолютного показателя Росстат не приводит, но, исходя из его публикаций за предыдущие периоды, этот показатель был на уровне 66 тыс. шт. Такой результат является самым высоким с февраля 2022 года, когда было сделано 108 тыс. шт.

Грузовиков за сентябрь 2024 года в РФ было выпущено на 3,9% больше г/г и на 27,5% больше м/м. В абсолютных цифрах, по подсчетам "Интерфакса" на основании данных Росстата - около 19 тыс. шт. Это самый высокий показатель с декабря 2021 года, в котором произвели 20,5 тыс. единиц.

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн с начала года вырос на 17,1%, до 11,1 тыс. шт. В сентябре их произвели на 9,7% больше, чем в том же месяце 2023 года, и на 39,6% больше, чем в августе текущего.

Производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в РФ за 9 месяцев увеличилось на 12,5%, до 165 тыс. шт. В сентябре их было сделано на 8,4% больше г/г и на 5,4% больше м/м.

Выпуск кузовов для автотранспортных средств за январь-сентябрь этого года вырос на 35,4%, до 33,6 тыс. шт. Их производство в сентябре, по данным Росстата, увеличилось г/г на 32,8%, показав 13%-й рост м/м.

Существенный помесячный рост выпуска автомобилей в сентябре был обеспечен, в частности, низкой базой августа, часть которого крупные российские автопроизводители провели в корпоративных отпусках. В частности, речь про "АвтоВАЗ" (был в отпуске с 29 июля по 18 августа включительно), "УАЗ" (с 29 июля по 5 августа), "НАЗ" (ранее - "ГАЗ", с 5 по 18 августа), "Москвич" (с 22 июля по 4 августа).