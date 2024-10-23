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Выпуск золота в России в сентябре снизился на 4,3%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Россия в сентябре 2024 года сократила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 4,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил в среду Росстат.

По отношению к августу показатель снизился на 7,4%.

При этом в общей сложности по итогам 9 месяцев объем производства золота в РФ превышает результат соответствующего периода прошлого года на 3,4%.

Абсолютных показателей по выпуску золота Росстат не публикует.

Росстат
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