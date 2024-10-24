"Синара" купила почти 75% акций "Уралхиммаша"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - АО "Группа "Синара" стало владельцем 74,9968% уставного капитала АО "Уральский завод химического машиностроения" (Екатеринбург, "Уралхиммаш"). Это следует из сообщения о передаче акций в залог, опубликованном на портале Федресурс.

Так, "Синара" передала 3 млрд 10,733 тыс. обыкновенных акций и 33,263 тыс. привилегированных акции типа А "Уралхиммаша" в залог в рамках кредитного соглашения от 9 сентября. Залогодержатель не раскрывается.

В пресс-службе "Синары" "Интерфаксу" подтвердили приобретение нового актива: "Действительно, группа "Синара" стала акционером "Уралхиммаша". В планах компании – сохранить профиль предприятия и развивать новые направления бизнеса".

Информацию о владельцах "Уралхиммаш" не публикует. Согласно последним открытым данным, в 2023 году единственным акционером являлось ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" (находится под контролем Газпромбанка).

"Уралхиммаш" изготавливает оборудование для предприятий нефтехимической, нефте- и газоперерабатывающей отраслей промышленности, атомной и традиционной энергетики.

"Синара" основана в 2001 году, является диверсифицированной компанией, объединяющей предприятия различных отраслей. Приоритетные бизнес-направления – транспортное машиностроение, финансовые услуги и девелопмент.