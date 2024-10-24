Глава Swedbank раскритиковал налог на сверхприбыль банков в Литве

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Введенный литовскими властями налог на сверхприбыль банков уменьшил интерес к стране иностранных инвесторов, в том числе банков, считает глава шведского Swedbank Олави Лепп. Об этом сообщает ERR.

Литва вела так называемый "взнос солидарности" для банков с 2023 года. С 2025 года аналогичный налог думает ввести Латвия.

Инициативы по налогообложению сверхприбылей, как считает Лепп, не эффективны ни в Латвии, ни в Литве.

"Я думаю, что влияние, которое испытали Латвия и Литва, уже заметно для иностранных инвесторов, поскольку их интерес снизился", - заявил он.

"Литва активно стремилась привлечь на свой рынок новый банк, но туда никто не идет. Итак, это тот же вопрос, который мы обсуждали: усиление конкуренции. Я думаю, что рынок столкнется с множеством проблем", - добавил он.

Лепп отметил, что Swedbank заработал в Эстонии за девять месяцев 2024 года 279 млн евро чистой прибыли, а прибыль банка на одного клиента в Эстонии выше, чем в Швеции, Латвии или Литве.

В Литве ввели "взнос солидарности" для банков в качестве временной меры. Первоначально этот налог должен был действовать только в 2023-2024 годах, но впоследствии его действие было продлено еще на год. "Взнос солидарности" был введен под влиянием резкого роста прибыли банков из-за повышения ставок Европейского центробанка.

За прошлый год работающие в Литве банки уплатили более 250 млн евро по этому налогу. В этом году могут быть уплачены около 220 млн евро. В следующем году, по расчетам Банка Литвы, поступления по этому налогу могут составить 50-70 млн евро. Средства используются на военные нужды и для создания транспортной инфраструктуры двойного назначения.

Кроме того, со следующего года для банков Литвы повышается на 1 процентный пункт ставка налога на прибыль, она составит 21%.

В Латвии Минэкономики и ЦБ тоже предлагают ввести налог на сверхдоходы банков для финансирования расходов на безопасность.

Минэкономики Латвии считает, что налог на сверхприбыль может вводиться индивидуально для каждого банка, причем если банк выполнит требования по увеличению кредитования экономики, то сумма, уплаченная в виде налога на сверхприбыль, будет ему возвращена. Небольшие банки (которые в целом активнее увеличивают кредитные портфели по сравнению с крупными системными банками) могут быть освобождены от уплаты этого налога.

По прогнозам латвийского Минфина, налог на сверхприбыль банков, который планируется взимать в 2025-2027 годах, обеспечит поступления в бюджет в эти годы на уровне 96 млн, 80 млн и 80 млн евро соответственно.

Введение такого же налога обсуждают и в Эстонии.