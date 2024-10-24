Силуанов заявил, что доходность нефтегазового сектора сопоставима с другими отраслями

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ весной приняло основные базовые налоговые изменения и предлагает оценить их результаты, не меняя в ближайшие годы подходы к налогообложению, заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе Пленарного заседания Госдумы, отвечая на предложение депутата перейти к другой модели налогообложения нефтегазовой отрасли - через экспортные платежи.

"В целом мы договаривались, что весной приняли базовые налоговые изменения и каких-то серьезных новаций на протяжении ближайших лет делать не будем", - заметил на это глава Минфина.

"Поэтому я бы очень аккуратно относился к такого рода предложениям. (...) Давайте посмотрим, как наши налоговые новации сработают, какая ситуация будет с теми или иными отраслями. Но мне кажется, что в ближайшие годы говорить о каких-то серьезных корректировках налогов, наверное, было бы неправильно", - добавил Силуанов.

"Что касается нефтегазового сектора, на самом деле там большая нагрузка на рентные платежи, (через которые - ИФ) бОльшую часть доходов мы изымаем. По остальному общий уровень доходности сопоставим с уровнем доходности в других секторах экономики, поэтому сейчас бы я не стал принимать каких-то решений по корректировке налогов, в том числе для нефтегазового сектора", - заметил глава Минфина.

В 2023 году закончился так называемый налоговый маневр, предполагавший постепенное обнуление экспортных пошлин на нефть и увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).