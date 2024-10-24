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Bloomberg сообщил о переговорах Seadrill о слиянии с Transocean

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Акции Seadrill Ltd., норвежского оператора морских нефтяных платформ, подорожали на 12,2% на слухах о готовящемся слиянии со швейцарской Transocean Ltd.

Компании ведут переговоры о слиянии, сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам источников, решение о сделке еще не принято.

Transocean, один из крупнейших операторов шельфовых нефтяных платформ в мире, обладает капитализацией в $3,6 млрд против $2,4 млрд у Seadrill. Ее акции дорожают на 4,1%.

Бумаги обеих компаний торгуются в Нью-Йорке. С начала года акции Transocean упали на 35%, Seadrill - на 26% на опасениях сокращения спроса на нефть.

Слияние компаний крайне положительно скажется на всем секторе и может дать толчок дальнейшей консолидации, отметил управляющий в хедж-фонде Praetorian Capital Харрис Купперман.

Seadrill Transocean США
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