Оператор Лондонской биржи в III квартале увеличил выручку на 7,7%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - London Stock Exchange Group Plc (LSEG), оператор Лондонской фондовой биржи (LSE), в третьем квартале 2024 года увеличил совокупный доход без учета отложенных поступлений (аналог выручки) на 7,7% в годовом измерении - до 2,12 млрд фунтов стерлингов ($2,75 млрд), сообщается в пресс-релизе.

Валовая прибыль компании выросла на 8,5% и достигла 1,92 млрд фунтов.

Выручка подразделения Capital Markets, в которое входят результаты LSE, подскочила на 24,8% в прошедшем квартале - до 468 млн фунтов. Доходы аналитического подразделения Data & Analytics, в которое входят итоги Refinitiv, увеличились на 3,1% и достигли 992 млн фунтов. Индексное подразделение FTSE Russell нарастило выручку на 6,1%, до 227 млн фунтов.

Котировки акций LSEG растут на 4%. Капитализация компании с начала года увеличилась на 16,4% (до 55,05 млрд фунтов), тогда как фондовый индекс FTSE 100 за это время прибавил 7,4%.