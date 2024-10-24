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Intesa Sanpaolo сократит 9 тысяч рабочих мест в течение трех лет

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Банк Intesa Sanpaolo объявил, что сократит почти 10% сотрудников в течение трех лет в рамках общего плана развития бизнеса, предусматривающего, в частности, его цифровую трансформацию.

Сокращения коснутся 9 тысяч сотрудников, в том числе 7 тысяч в Италии и 2 тысяч - в международных подразделениях.

Общие расходы Intesa на оплату труда, как ожидается, сократятся на 500 млн евро в год с 2028 года.

В четвертом квартале 2024 года банк потратит 350 млн евро на программу сокращения рабочих мест. Это, однако, не повлияет на озвученную им ранее цель получения чистой прибыли в 8,5 млрд евро в 2024 году, отмечается в пресс-релизе.

Количество сотрудников Intesa на конец 2023 года составляло 94 368 человек.

С начала 2024 года капитализация Intesa Sanpaolo выросла на 47,3%.

Италия Intesa Sanpaolo
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