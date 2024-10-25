Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 30 октября повысится на 7,2%, на ячмень – в 2 раза

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 30 октября повысится на 7,2% до 2 тыс. 227,9 рубля за тонну.

Неделей ранее ставка составляла 2 тыс. 121,2 рубля.

Пошлина на ячмень увеличится до 802 рублей с 389,7 рубля, на кукурузу - до 2 тыс. 702,1 рубля с 2 тыс. 671,7 рубля.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $220 за тонну на пшеницу ($217,4 неделей ранее), $186,6 - на ячмень ($180,2), $214,7 - на кукурузу ($213,9).

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.