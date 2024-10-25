Юникредит банк присоединится к пилоту по цифровому рублю

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Банк России внес Юникредит банк в список кредитных организаций, заключивших с ЦБ договор об участии в пилоте по цифровому рублю и настраивающих свои системы для присоединения, следует из данных на сайте регулятора.

Также в список включен Примсоцбанк, таким образом количество ожидаемых участников пилота выросло до 21. Среди них: Сбербанк, ТБанк (ранее Тинькофф банк), РСХБ, банк "Русский стандарт", Новикомбанк, банк "Точка", расчетная НКО "ВК Платежные решения", Экспобанк, АБ "Россия", МСП банк, ВБРР, банк "Оренбург", Прио-внешторгбанк, Росдорбанк, банки "Центр-инвест", "Кубань-кредит", а также банки "Хлынов", Первоуральскбанк и Металлинвестбанк.

Кроме того, регулятор исключил Росбанк из перечня кредитных организаций, которые уже участвуют в пилоте, на фоне его присоединения к ТБанку в качестве филиала.

Цифровой рубль – третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). Пилот с реальными цифровыми рублями начался в августе 2023 года. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начинать постепенно с 1 июля 2025 года. К этому времени ЦБ хочет обязать системно значимые кредитные организации (СЗКО) предоставлять клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. Банки, которые не успеют подготовиться, ЦБ намерен штрафовать.

Юникредит банк был одной из четырех системно значимых кредитных организаций (СЗКО), которые ранее не заявляли о намерении подключиться к платформе цифрового рубля. На данный момент из 13 СЗКО не сообщали о своих планах по участию в пилоте Райффайзенбанк, МКБ и банк "Открытие" (объединяется с ВТБ).