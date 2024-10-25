Чистая прибыль РЖД по РСБУ снизилась за 9 месяцев в 3 раза

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ОАО "РЖД" по РСБУ снизилась в январе-сентябре 2024 года в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 44,7 млрд руб. против 145,5 млрд руб., сказано в отчете компании.

Выручка РЖД за отчетный период выросла на 8% до 2,1 трлн руб.

Валовая прибыль компании составила за 9 месяцев текущего года 422,2 млрд руб. (-6,4% к январю-сентябрю 2023 г.), прибыль от продаж – 273,99 млрд руб. (-12,2%), доходы от участия в других организациях – 37,4 млрд руб. (рост в 1,5 раза).

Объем долгосрочных обязательств РЖД на 30 сентября 2024 года вырос до 1,8 трлн руб. с 1,5 трлн руб. на 31 декабря 2023 г., краткосрочных – до 2,1 трлн руб. с 1,9 трлн руб. на конец прошлого года.

ОАО "РЖД" создано 1 октября 2003 г., 100% акций принадлежат государству.