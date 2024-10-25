Поиск

Чистая прибыль РЖД по РСБУ снизилась за 9 месяцев в 3 раза

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ОАО "РЖД" по РСБУ снизилась в январе-сентябре 2024 года в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 44,7 млрд руб. против 145,5 млрд руб., сказано в отчете компании.

Выручка РЖД за отчетный период выросла на 8% до 2,1 трлн руб.

Валовая прибыль компании составила за 9 месяцев текущего года 422,2 млрд руб. (-6,4% к январю-сентябрю 2023 г.), прибыль от продаж – 273,99 млрд руб. (-12,2%), доходы от участия в других организациях – 37,4 млрд руб. (рост в 1,5 раза).

Объем долгосрочных обязательств РЖД на 30 сентября 2024 года вырос до 1,8 трлн руб. с 1,5 трлн руб. на 31 декабря 2023 г., краткосрочных – до 2,1 трлн руб. с 1,9 трлн руб. на конец прошлого года.

ОАО "РЖД" создано 1 октября 2003 г., 100% акций принадлежат государству.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава МВФ отметила, что глобальная инфляция продолжает замедляться

Глава МВФ отметила, что глобальная инфляция продолжает замедляться

Чистая прибыль РЖД по РСБУ снизилась за 9 месяцев в три раза

Чистая прибыль РЖД по РСБУ снизилась за 9 месяцев в три раза

ЦБ РФ предметно рассматривал повышение ключевой ставки на 200 б.п. и 100 б.п.

Глава ЦБ ожидает, что повышение утильсбора окажет заметное влияние на инфляцию

Глава ЦБ ожидает, что повышение утильсбора окажет заметное влияние на инфляцию

ЦБ уравнивает ставки по операциям "валютный своп" в юанях и рублях с ключевой ставкой

ЦБ уравнивает ставки по операциям "валютный своп" в юанях и рублях с ключевой ставкой

Допрасходы бюджета в 2024 году и расширение дефицита имеют проинфляционные риски

Допрасходы бюджета в 2024 году и расширение дефицита имеют проинфляционные риски

Котировки ОФЗ усилили падение после повышения ЦБ ставки, индекс RGBI обновил минимум с марта 2022 г.

ЦБ РФ предупредил о возможности повышения ключевой ставки в декабре

ЦБ РФ повысил прогноз по средней ставке на 2024 г. до 17,5%, ждет ее до конца года в диапазоне 21-21,3%

Рынок акций РФ развернулся вниз на решении ЦБ РФ повысить ставку до 21%

Рынок акций РФ развернулся вниз на решении ЦБ РФ повысить ставку до 21%
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });