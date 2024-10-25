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ФТС перечислила в бюджет РФ за 9 месяцев 5,084 трлн рублей

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба за январь-сентябрь 2024 года перечислила в бюджет 5 трлн 84 млрд рублей, что на 11,5% больше чем в 2023 году, но есть отставание от плана на 2024 год. Об этом заявил глава ФТС Валерий Пикалев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По итогам девяти месяцев ФТС России в бюджет перечислено 5 трлн 84 млрд рублей, что превышает показатель прошлого года на 11,5%", - сказал он.

Путин в свою очередь поинтересовался: "А по плану как?"

"По плану мы просели немножко ввиду того, что у нас прошли возвраты по газу, нефти и нефтепродуктам, немножко по курсовым данным мы просели (сбор курсовой пошлины - ИФ), поэтому проседаем, по итогам (года - ИФ), думаю, выйдем на 96-97% (от плана - ИФ)", - ответил Пикалев.

Плановое задание для Федеральной таможенной службы России по перечислениям в бюджет на 2024 год является амбициозным и превышает 7 трлн рублей, заявлял в марте министр финансов Антон Силуанов на коллегии ФТС.

Как сообщалось, ФТС в 2023 году перечислила в федеральный бюджет 6 трлн 622,9 млрд рублей (при плановом задании в 6,46 трлн рублей), что на 6,4% (400,7 млрд рублей) больше, чем в 2022 году.

ФТС
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