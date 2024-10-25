Поиск

ЦБ не менял оценку влияния курса рубля на инфляцию

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Банк России не менял оценку влияния курса на инфляцию: ослабление рубля на 10% по-прежнему добавляет инфляции 0,5 процентного пункта (п.п.), сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Что касается влияния курса, мы его также учитываем. Действительно последние месяцы произошло некоторое ослабление. Мы оценку эффекта переноса не меняли, на 10% изменения курса где-то у нас 0,5 (процентного пункта - ИФ) перенос в инфляцию", - сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что курс, если смотреть на более длинные тренды, находится примерно на прошлогоднем уровне. "Он волатилен в течение года, и мы учитываем все это при принятии решения (по денежно-кредитной политике - ИФ), при анализе ситуации", - отметила она.

Основным проинфляционным фактором остается сохранение дисбаланса спроса и предложения, добавила Набиуллина. "Это могу быть и факторы, связанные с бюджетом. Мы всегда говорим, что бюджет и изменение бюджета – это важный фактор, который мы учитываем. Это будет зависеть и от того, какими темпами будут расти кредиты, при чем кредит в целом. С точки зрения денежно-кредитной политики нам важен темп роста кредита в целом, а не отдельно розницы и корпоративного кредита", - подчеркнула глава ЦБ.

Важным фактором остаются инфляционные ожидания.

"Рост утильсбора и повышение тарифов ЖКХ – очень важный фактор, который формирует инфляционные ожидания, через инфляционные ожидания оказывают влияние в целом на темпы роста цен, поэтому мы должны реагировать денежно-кредитной политикой на эти факторы", - добавила Набиуллина.

По ее словам, повышение тарифов и увеличение утильсбора в 2025 году совокупно дают вклад в инфляцию до 1 п.п. "Наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы сдерживать эти эффекты, вторичные эффекты", - отметила глава ЦБ.

ЦБ РФ Банк России Эльвира Набиуллина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава МВФ отметила, что глобальная инфляция продолжает замедляться

Глава МВФ отметила, что глобальная инфляция продолжает замедляться

Чистая прибыль РЖД по РСБУ снизилась за 9 месяцев в три раза

Чистая прибыль РЖД по РСБУ снизилась за 9 месяцев в три раза

ЦБ РФ предметно рассматривал повышение ключевой ставки на 200 б.п. и 100 б.п.

Глава ЦБ ожидает, что повышение утильсбора окажет заметное влияние на инфляцию

Глава ЦБ ожидает, что повышение утильсбора окажет заметное влияние на инфляцию

ЦБ уравнивает ставки по операциям "валютный своп" в юанях и рублях с ключевой ставкой

ЦБ уравнивает ставки по операциям "валютный своп" в юанях и рублях с ключевой ставкой

Допрасходы бюджета в 2024 году и расширение дефицита имеют проинфляционные риски

Допрасходы бюджета в 2024 году и расширение дефицита имеют проинфляционные риски

Котировки ОФЗ усилили падение после повышения ЦБ ставки, индекс RGBI обновил минимум с марта 2022 г.

ЦБ РФ предупредил о возможности повышения ключевой ставки в декабре

ЦБ РФ повысил прогноз по средней ставке на 2024 г. до 17,5%, ждет ее до конца года в диапазоне 21-21,3%

Рынок акций РФ развернулся вниз на решении ЦБ РФ повысить ставку до 21%

Рынок акций РФ развернулся вниз на решении ЦБ РФ повысить ставку до 21%
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });