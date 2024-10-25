ЦБ не менял оценку влияния курса рубля на инфляцию

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Банк России не менял оценку влияния курса на инфляцию: ослабление рубля на 10% по-прежнему добавляет инфляции 0,5 процентного пункта (п.п.), сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Что касается влияния курса, мы его также учитываем. Действительно последние месяцы произошло некоторое ослабление. Мы оценку эффекта переноса не меняли, на 10% изменения курса где-то у нас 0,5 (процентного пункта - ИФ) перенос в инфляцию", - сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что курс, если смотреть на более длинные тренды, находится примерно на прошлогоднем уровне. "Он волатилен в течение года, и мы учитываем все это при принятии решения (по денежно-кредитной политике - ИФ), при анализе ситуации", - отметила она.

Основным проинфляционным фактором остается сохранение дисбаланса спроса и предложения, добавила Набиуллина. "Это могу быть и факторы, связанные с бюджетом. Мы всегда говорим, что бюджет и изменение бюджета – это важный фактор, который мы учитываем. Это будет зависеть и от того, какими темпами будут расти кредиты, при чем кредит в целом. С точки зрения денежно-кредитной политики нам важен темп роста кредита в целом, а не отдельно розницы и корпоративного кредита", - подчеркнула глава ЦБ.

Важным фактором остаются инфляционные ожидания.

"Рост утильсбора и повышение тарифов ЖКХ – очень важный фактор, который формирует инфляционные ожидания, через инфляционные ожидания оказывают влияние в целом на темпы роста цен, поэтому мы должны реагировать денежно-кредитной политикой на эти факторы", - добавила Набиуллина.

По ее словам, повышение тарифов и увеличение утильсбора в 2025 году совокупно дают вклад в инфляцию до 1 п.п. "Наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы сдерживать эти эффекты, вторичные эффекты", - отметила глава ЦБ.