FATF оставила без изменений статус России

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, ФАТФ) включила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в так называемый "серый список", то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации; статус России остался прежним - ее членство в группе приостановлено.

Заседания группы проходили 21-25 октября в Париже.

Из "серого списка" был исключен Сенегал.

Теперь в список входит 24 юрисдикции: Алжир, Ангола, Болгария, Буркина Фасо, Вьетнам, Венесуэла, Гаити, Демократическая республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Ливан, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, Южный Судан, Сирия, Танзания, Филиппины, Хорватия, ЮАР.

ФАФТ оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций, так называемый "черный" список, в него входят КНДР, Иран и Мьянма.

Росфинмониторинг, комментируя решение FATF сохранить статус России, отметил, что российская антиотмывочная система соответствует международным стандартам.

"Это подтвердила оценка ФАТФ в 2019 году и оценка, проведенная международными экспертами в 2023 году. Россия продолжает оставаться активным членом глобальной сети ФАТФ, добросовестно выполняя обязательства по сотрудничеству в области противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - заявила служба.

FATF приостановила членство России в группе 24 февраля 2023 года. При этом страна не появилась ни в "сером", ни в "черном" списках организации.

Россия была исключена из "черного" списка FATF в сентябре 2002 года после первой оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам. После второй оценки в апреле 2003 года страна с 19 июня того же года стала членом FATF. В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ. С 2010 года Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях FATF.