Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 1,1%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник сохранил негативный импульс минувшей пятницы по большинству blue chips после решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, а также на фоне упавшей нефти (Brent откатилась ниже $73 за баррель) на новостях с Ближнего Востока; фактором поддержки выступает улучшение внешней фондовой конъюнктуры. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 1,1%, лидерами отката выступили акции МКПАО "ВК" (-3%) и "ТКС Холдинг" (-2,7%).

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2632,29 пункта (-1,1%), индекс РТС - 857,57 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 октября, составляет 96,6657 руб. (-7,45 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (-1,9%), "Газпром нефти" (-1,9%), расписки OZON (-1,9%), бумаги "Роснефти" (-1,5%), Сбербанка (-1,4% и -1,1% "префы"), "Татнефти" (-1,3%), "Северстали" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,8%), "НЛМК" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,3% "префы"), "МТС" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), АФК "Система" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "ММК" (-0,3%).

Поддержкой для акций ВТБ выступает вышедший утром сильный отчет по МСФО: в третьем квартале банк увеличил чистую прибыль в годовом выражении на 13,2%, до 97,9 млрд рублей. За 9 месяцев чистая прибыль банка составила 375 млрд рублей (снижение на 0,3% г/г) при прогнозе на весь 2024 год в 550 млрд рублей.

Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего прибыль за третий квартал на уровне 90,9 млрд рублей и за 9 месяцев - на уровне 368 млрд рублей.

"Это действительно, наверное, самый сложный квартал с точки зрения абсолютного размера прибыли. (...) Такая конфигурация третьего квартала приводит нас к необходимости побить квартальный рекорд в 175 млрд рублей в четвертом квартале с тем, чтобы 550 млрд рублей сложилось", - заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он напомнил, что в четвертом квартале положительный эффект на прибыль ВТБ окажет выделение в отдельное юрлицо замороженных активов и пассивов, а также погашение нескольких крупных кредитов в недружественных валютах.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,2%), ОК "Русал" (+0,1%).

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2600-2670 пунктов, вероятно дальнейшее снижение рынка на фоне сильного падения цен на нефть.

В минувшую пятницу индекс МосБиржи обновил минимум с середины сентября, причем объемы торгов резко выросли на итогах заседания Банка России. Вместо ожидаемого повышения ставки на 100 б.п. регулятор поднял ее на 200 б.п., до 21%. Худший результат показали обвалившиеся на 6,7% бумаги "ВК", которые достигли уровня середины лета 2022 года. Помимо высокой беты, что делает бумаги ИТ-компаний чувствительными к изменениям рыночных настроений, у "ВК" также высокая долговая нагрузка. Под давлением оказались акции девелоперов, которые также отыгрывали повышение ключевой ставки. Сильнее рынка упали акции ПАО "Южуралзолото", вероятно, из-за того, что компания до сих пор не возобновила добычу на своих активах, что может привести к значительному сокращению производственных показателей по итогам года, отметил Головинов.

Аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов также отметил сохранение ястребиного сигнала от ЦБ РФ.

Глава Банка России в очередной раз заявила, что экономика остается сильной, проблемы на рынке труда сохраняются, а расходы бюджета не сокращаются необходимыми темпами, в связи с чем ситуация остается проинфляционной. ЦБ также допустил повышение ключевой ставки на следующих заседаниях. Индекс МосБиржи на прошлой неделе пробил уровень 2700 пунктов, из-за чего возможно дальнейшее снижение рынка, а ближайший уровень поддержки находится на 2600 пунктах, считает Степанов.

В США в минувшую пятницу индексы акций завершили торги без единой динамики: Nasdaq (+0,6%) подрос за счет подъема технологического сектора, в то время как негативное влияние на Dow Jones (-0,6%) оказало снижение котировок акций банков, и почти не изменился индекс S&P 500 (-0,03%).

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,6%).

Трейдеры оценивают результаты парламентских выборов в Японии, а также новые меры поддержки экономики в Китае.

Правящая коалиция Японии, состоящая из Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто", потеряла большинство в нижней палате парламента по итогам прошедших в воскресенье внеочередных выборов. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба выразил готовность сформировать правительство во главе с ЛДП, но теперь ему "придется искать дополнительную поддержку вне коалиции, чтобы иметь стабильное правительство", отмечает агентство Kyodo.

Иена дешевеет в ходе торгов, что поддерживает акции японских экспортеров. Трейдеры полагают, что результаты выборов усиливают политическую и экономическую неопределенность в Японии, и это может затруднить нормализацию денежно-кредитной политики японским ЦБ, пишет Trading Economics.

Народный банк Китая в понедельник объявил, что с 28 октября начнет проводить ежемесячные операции обратного РЕПО для первичных дилеров, чтобы "повысить объем ликвидности в банковской системе и еще больше разнообразить круг инструментов денежно-кредитной политики". Механизм, срок действия которого составит менее года, будет включать в себя сделки с гособлигациями, бондами местных органов власти и компаний.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются на новостях с Ближнего Востока - Израиль нанес удары по Ирану, не затронувшие нефтяные объекты. Тем не менее геополитическая напряженность в регионе в ближайшее время останется напряженной, отмечают эксперты.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК в понедельник составила $72,85 за баррель (-4,2% и +2,3% в пятницу), декабрьская цена WTI - $68,59 за баррель (-4,5% и +2,3% в пятницу).

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана. Атака была ответом Израиля на удар по стране, нанесенный иранскими силами 1 октября. Тот факт, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана, а также менее значительный, чем ожидалось, масштаб атаки в целом, ослабили опасения трейдеров в отношении возможной эскалации конфликта, отмечает Market Watch.