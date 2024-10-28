ЦБ рекомендует при выходе эмитента на рынок раскрывать информацию о его оценке

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Раскрытие оценок справедливой стоимости выходящих на рынок эмитентов и выпускаемых финансовых инструментов - оптимальный вариант обеспечить "информационную эффективность" рынка капитала, считает Банк России.

Положения о необходимости раскрытия информации об оценках справедливой стоимости эмитента и размещаемых ценных бумаг ЦБ включил в обновленный текст проекта "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов". Доработанную по сравнению с сентябрьской версию документа регулятор опубликовал в понедельник.

Для поддержания доверия принципиально важным является наличие качественной, достоверной информации, поэтому важно раскрытие такой информации эмитентами ценных бумаг, отмечает ЦБ. "Целесообразно обеспечить инвесторов актуальной информацией (в том числе прогнозной) для оценки перспектив развития компаний, принятия обоснованных инвестиционных решений для целей долгосрочного инвестирования. В особенности это значимо для инвестиций в компании, которые впервые выходят на публичный рынок и привлекают денежные средства для развития и расширения деятельности", - напоминает регулятор.

В текущих условиях для обеспечения информационной эффективности рынка капитала оптимальным представляется раскрывать информацию об оценках справедливой стоимости эмитента и выпускаемых финансовых инструментов, а при осуществлении самой оценки - прозрачно и детально описывать производимые расчеты, раскрывать модели и исходные предположения, говорится в документе.

Банк России отмечает, что дополнительно оценит целесообразность введения новых требований в этой сфере.

Регулятор также напоминает, что с учетом расширения практики IPO на российском рынке капитала повышается актуальность развития инфраструктуры рынка (организаторов размещения, андеррайтеров, консультантов), которой отводится существенная роль по обеспечению качества процессов публичного размещения акций.

Кроме того, ЦБ включил в проект планы по совершенствованию регулирования конвертируемых облигаций, отметив, что такие инструменты могут сыграть важную роль в увеличении объема инвестиций, привлекаемых в том числе компаниями, способствующими обеспечению технологического суверенитета и структурной адаптации экономики.

В начале октября директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Екатерина Абашеева заявила, что, по мнению регулятора, компании, готовящиеся провести IPO, могли бы раскрывать прогнозные показатели своей деятельности в проспекте к размещению, это поможет инвесторам лучше ориентироваться при принятии решений о покупке бумаг. "Нам кажется верным посмотреть в сторону таких прогнозных показателей, которые, с нашей точки зрения, можно было бы отражать в проспекте ценных бумаг, например, с горизонтом хотя бы год", - сказала Абашеева. Раскрытие подобной информации не в рекламных материалах, а именно в проспекте накладывало бы на эмитента "определенные обязательства" в части необходимости следования заявленным показателям, отметила она.

Также директор департамента ЦБ сообщила, что Банк России предлагает обсудить возможность раскрытия отчетов независимых аналитиков при выходе компании на рынок для более объективной оценки ее стоимости, поскольку сейчас розничные инвесторы опираются на широко распространяемые маркетинговые материалы, информацию от блогеров и т.д., тогда как профессиональные аналитические отчеты доступны главным образом институционалам.