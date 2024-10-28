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Индекс МосБиржи упал ниже 2600 пунктов, минимума с 13 сентября

Индекс МосБиржи упал ниже 2600 пунктов, минимума с 13 сентября
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, к вечеру в понедельник откатился ниже рубежа 2600 пунктов на фоне возросших распродаж после решения Банка России повысить ставку до 21% годовых и сигнала регулятора о вероятном ее дальнейшем повышении; давление на рынок также оказывает упавшая нефть на новостях с Ближнего Востока.

К 16:24 по Москве индекс МосБиржи составил 2599,81 пункта (-2,3%), упав до минимума с 13 сентября; индекс РТС - 847,33 пункта (-2,3%) - минимум с конца марта 2022 года; цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,8%.

Предыдущий рубеж 2700 пунктов индекс МосБиржи пробил в пятницу, 25 октября, после заседания ЦБ РФ.

В лидерах снижения в понедельник выступают акции "Ростелекома" (-4,8%), ПАО "Группа Позитив" (-4,6%), расписки OZON (-4,5%), бумаги "Газпрома" (-4,4%), "ТКС Холдинг" (-4,3%), "ММК" (-3,8%), "Аэрофлота" (-3,7%), "АЛРОСА" (-3,6%), "Норникеля" (-3,5%), "Роснефти" (-3,4%), "Газпром нефти" (-3,3%), "Татнефти" (-3,2%), АФК "Система" (-3,2%), "Московской биржи" (-3%), "Магнита" (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:24 составил 81 млрд рублей (из них 12,81 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,67 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 10,11 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent упала до $71,57 за баррель (-5,9%). Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана. Атака была ответом Израиля на удар по стране, нанесенный иранскими силами 1 октября.

Тот факт, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана, а также менее значительный, чем ожидалось, масштаб атаки в целом ослабил опасения трейдеров в отношении возможной эскалации конфликта, отмечает Market Watch.

Кроме того, руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи воздержался от того, чтобы пообещать немедленный ответный удар.

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