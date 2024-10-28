Поиск

AbbVie покупает разработчика препарата от болезни Альцгеймера за $1,4 млрд

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Американская AbbVie договорилась о покупке биотехнологической Aliada Therapeutics за $1,4 млрд, говорится в сообщении покупателя.

Сделка будет оплачена денежными средствами. Ее закрытие ожидается до конца года.

Благодаря новому приобретению AbbVie рассчитывает расширить свои возможности в области разработки препаратов от неврологических заболеваний. Aliada, в частности, проводит клинические испытания препарата от болезни Альцгеймера.

Акции AbbVie дорожают на 0,7% в начале торгов в понедельник.

AbbVie Aliada Therapeutics
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Citi понизил краткосрочный прогноз цены нефти Brent до $70 с $74 за баррель

Citi понизил краткосрочный прогноз цены нефти Brent до $70 с $74 за баррель

Турция в августе сконцентрировалась на закачке газа в ПХГ

Индекс МосБиржи упал ниже 2600 пунктов, минимума с 13 сентября

Индекс МосБиржи упал ниже 2600 пунктов, минимума с 13 сентября

Volkswagen намерен закрыть не менее трех заводов в Германии

Volkswagen намерен закрыть не менее трех заводов в Германии

Brent подешевела на 5,55% на новостях с Ближнего Востока

Boeing разместит акции на сумму около $19 млрд

Boeing разместит акции на сумму около $19 млрд

Путин подтвердил прогноз роста экономики РФ в 2024 году на 3,9%

Путин подтвердил прогноз роста экономики РФ в 2024 году на 3,9%

В Думе предложили ввести до 7 лет за организацию незаконного возврата налоговых вычетов

С ВТБ не обсуждали вопрос возможной продажи части госпакета его акций

С ВТБ не обсуждали вопрос возможной продажи части госпакета его акций

Brent подешевела на 4,5% после ударов Израиля по Ирану

Brent подешевела на 4,5% после ударов Израиля по Ирану
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });