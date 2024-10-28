AbbVie покупает разработчика препарата от болезни Альцгеймера за $1,4 млрд

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Американская AbbVie договорилась о покупке биотехнологической Aliada Therapeutics за $1,4 млрд, говорится в сообщении покупателя.

Сделка будет оплачена денежными средствами. Ее закрытие ожидается до конца года.

Благодаря новому приобретению AbbVie рассчитывает расширить свои возможности в области разработки препаратов от неврологических заболеваний. Aliada, в частности, проводит клинические испытания препарата от болезни Альцгеймера.

Акции AbbVie дорожают на 0,7% в начале торгов в понедельник.