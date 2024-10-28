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Citi понизил краткосрочный прогноз цены нефти Brent до $70 с $74 за баррель

Citi понизил краткосрочный прогноз цены нефти Brent до $70 с $74 за баррель
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Аналитики Citigroup понизили краткосрочный прогноз для цены нефти марки Brent до $70 с $74 за баррель, что обусловлено "снижением премии за риск" после израильских ударов по иранским военным объектам на прошлой неделе.

Как сообщалось, Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана. Атака была ответом Израиля на удар по стране, нанесенный иранскими силами 1 октября. Тот факт, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана, а также менее значительный, чем ожидалось, масштаб атаки в целом, ослабил опасения относительно возможной эскалации конфликта в регионе.

Эксперты Citi подтвердили прогноз, согласно которому Brent в первом квартале следующего года будет стоить в среднем $65 за баррель, во втором - $60 за баррель.

В банке не исключают в рамках оптимистичного сценария скачка нефтяных котировок до $120 за баррель, однако вероятность такого развития ситуации они оценивают менее чем в 10%, сообщает MarketWatch.

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